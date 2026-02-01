Hubertus von Hohenlohe convierte su historia olímpica en música con ‘México Ski’

El histórico representante de México en Juegos Olímpicos de Invierno incursiona en la música con un tema autobiográfico. (Ilustración: Jovani Pérez)

Con una trayectoria que lo convirtió en un referente atípico del deporte mexicano, Hubertus von Hohenlohe vuelve a captar la atención pública, aunque esta vez no lo hace desde una montaña nevada ni con los esquís puestos. Tras haber representado a México en más de seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, el exatleta decidió explorar otra de sus pasiones y presentó su tema musical “Mexico Ski”, una producción que mezcla memoria, identidad y agradecimiento.

El exesquiador, conocido tanto por su origen nobiliario como por su irreverente forma de portar los colores nacionales, apuesta ahora por la música como un medio para contar su historia. La canción funciona como una especie de cápsula biográfica, en la que resume décadas de esfuerzo, obstáculos y logros, todo desde una narrativa personal que mantiene un fuerte vínculo con México, país al que representó durante gran parte de su vida deportiva.

Entrevista con Hubertus von Hohenlohe, ex atleta mexicano de Esquí Alpino, que habló sobre la participación de Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Allan Corona y Regina Martínez en Milano-Cortina 2026. Y que además sacó su más reciente tema musical 'México Ski'.

En entrevista exclusiva para Infobae México, Hubertus explicó que el impulso inicial para competir bajo la bandera mexicana surgió cuando notó la ausencia del país en las competencias invernales más importantes del mundo.

“El reto cuando yo empecé y vi que nadie venía porque era importante de dejar la bandera en los Juegos Olímpicos muy bien alta de México para que la gente se anime, se inspire y se fije de que sería posible de competir para para nuestro país y es un honor de que haya que haya una delegación tan grande y después también muy bonito de poder de poder en 3 minutos contar la historia que vivía bien 30-40 años como representante mexicano en los Juegos Olímpicos y eso mezclarlo con una ranchera de toda la vida que yo escuchaba cuando era pequeño con mi padre que traía los mariachis al Marbella Club y sonaban y cantaban todas estas canciones”.

Para Hubertus, “Mexico Ski” no es solo un experimento musical, sino una forma distinta de narrar un camino que estuvo marcado por la constancia y la convicción. La canción surgió, según relató, tras una conversación clave con un productor que lo animó a traducir su experiencia olímpica en una propuesta artística.

“Y ahora la casualidad quiere que un productor que había hecho el disco que se llama Cigala canta México me dijo ‘Hubertus, tú tienes que hacer algo para México para tu manera’, y probamos algunas cositas y y salieron bien y por eso hemos hecho el vídeo, hemos sacado la canción y para que que quede para la historia eh que había un chico que ha llegado con la loca idea de competir para México y con algunas dificultades consiguió de de hacerlo”.

El proceso de grabación y filmación del proyecto se desarrolló entre Europa y México, con locaciones que reflejan tanto su historia personal como los elementos culturales que siempre lo acompañaron. Hubertus detalló que una parte importante del rodaje se realizó en Italia, país clave en su formación como esquiador.

El exesquiador mexicano transforma décadas de historia olímpica en un homenaje musical. (Captura de pantalla)

“Estuve primero en Italia, en donde yo me entrenaba, fue en Doviaco, ahí tenía este trono, ya se había ido la nieve, pero tenía el trono que me regaló un escultor que dijo que parece como muy bonita. Y ahí ahí canté una parte, después vine a México con y platiqué con un estudio de grabación, tenemos una relación muy buena que se llama Ivan Nielsen, es de Marbella y grabamos algunos vídeos ahí en Europa y aquí nos fijamos en en todo lo que es colorido, que es México que refleja a mí y que refleja también la cultura, era Xochimilco, fuimos a San Miguel de Allende y algunos sitios en la en la calle y nos tomó aquí como 8 o 10 días de organizarlo, pero grabamos lo mejor dos o tres días”.

Más allá de la producción audiovisual, el exolímpico dejó claro que la canción tiene un destinatario colectivo. Para él, “Mexico Ski” es un gesto de gratitud hacia todas las personas que hicieron posible su carrera deportiva, desde figuras políticas hasta entrenadores, patrocinadores y aficionados.

“Mexico Ski va dedicada a toda la gente que me ha ayudado para poder haber llegado ahí desde Miguel Alemán, el presidente del primer momento cuando nací aquí me dio el pasaporte que trabajó con mi padre, después eh don Mario Vázquez Rañas que me ha dado la oportunidad de llegar a los Juegos del 84, los entrenadores, los patrocinadores, toda la gente del Comité Olímpico. Para todos esos hay que dar las gracias y ahora vosotros, a los medios, que al final siempre nos apoyaron, que siempre querían querían ver un deportista bajar, tirarse por las nieves, tirarse por el hielo, andar haciendo saltos y sobre todo a todo el público de mi país que siempre me apoyo”.

Aunque solo vivió cuatro años en México, defendió la bandera nacional en eventos internacionales durante décadas.

Con este lanzamiento, Hubertus von Hohenlohe demuestra que su vínculo con México sigue vigente y activo, ahora desde un escenario distinto, pero con la misma convicción que lo llevó a abrir camino para el país en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El histórico representante mexicano en Juegos Olímpicos de Invierno revive su legado deportivo a través de la música. Crédito: Redes Sociales