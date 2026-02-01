México Deportes

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Tal y como ha sucedido con Star Wars, el mundo de Disney vuelve a colaborar con el equipo mexicano para crear un jersey edición especial

Tal y como ha sucedido
Tal y como ha sucedido con Star Wars, el mundo de Disney vuelve a colaborar con el equipo mexicano para crear un jersey edición especial. (Instagram: @diablosrojosfem)

El mundo del cine infantil y el deporte se fusionan en una colaboración inédita. Diablos Rojos Femenil presenta la Serie 626 junto al icónico personaje Stitch, disponible del 5 al 8 de febrero en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Esta iniciativa coincide con las series de la Liga Mexicana de Sóftbol que el equipo capitalino disputará ante las Águilas de Veracruz y las Algodoneras de Unión Laguna.

Durante estos días, los aficionados podrán adquirir una colección exclusiva de productos, disponible únicamente en los días de juego.

Experiencia inmersiva con Stitch

Los aficionados podrán gozar de
Los aficionados podrán gozar de una semana que fusiona al cine infantil con el deporte. (Instagram: @diablosrojosfem)

Durante ambas series, el Estadio Alfredo Harp Helú se transformará con una ambientación temática inspirada en Stitch, de Disney, para ofrecer una experiencia inmersiva única que deleitará a fans del softbol y de la fantasía.

Los asistentes disfrutarán de productos exclusivos a la venta, además de activaciones especiales: dinámicas con giveaways, sesiones de karaoke, momentos sorpresa durante los juegos y sorpresas pensadas para toda la familia.

Colección con Star Wars

Los Escarlatas aprovecharán su duelo
Los Escarlatas aprovecharán su duelo ante los Guerreros de Oaxaca para festejar el May The 4th y el Día del Niño. Foto: Diablos Rojos

En las últimas temporadas, los Diablos Rojos del México han forjado una colaboración emblemática con Star Wars, lanzando jerseys conmemorativos inspirados en íconos de la saga como Darth Vader o los stormtroopers con su característico sable láser.

Cada “May the 4th Be With You”, los aficionados llenan el parque de pelota con disfraces de los personajes más icónicos de las películas.

El punto álgido llega con un espectacular show de drones que proyecta imágenes de la saga sobre el cielo nocturno, deleitando a la afición en un homenaje perfecto entre béisbol y ciencia ficción.

Snoopy y la Liga Mexicana de Béisbol

Para celebrar sus 100 años,
Para celebrar sus 100 años, la Liga Mexicana de Béisbol lanzó una colección relacionada con Snoopy. (@ligamexbeis)

Durante la temporada del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), se presentó una colaboración especial con Snoopy y la icónica colección Peanuts para festejar 100 años del mejor béisbol en México.

Esta alianza unió la nostalgia del cómic con la pasión por el Rey de los Deportes, atrayendo a generaciones de fans con diseños divertidos.

Los artículos incluyeron jerseys réplica con Snoopy como mascota oficial, chamarras acolchadas con parches temáticos, sudaderas, playeras de algodón premium y pelotas con ilustraciones de los personajes.

A través del paso de los años, el deporte y la moda cada vez van más de la mano con el objetivo principal de atraer una mayor cantidad de seguidores.

