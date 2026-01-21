Diablos Rojos Femenil presenta sus nuevos uniformes para la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol

Las escarlatas buscan convertirse en el primer equipo bicampeón en la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol (Instagram: @diablosrojosfem)

Diablos Rojos Femenil presentó sus nuevos uniformes para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol en una ceremonia llevada a cabo este martes en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El uniforme de local mantiene el blanco con rayas rojas, similar al que lucieron en 2025, con la novedad de las letras “Diablos” en un tono verde agua, color icónico que caracteriza tanto a la rama varonil como a la femenil en los últimos años.

La indumentaria de visitante rescata el clásico rojo escarlata con las palabras “México” en blanco. Ambos uniformes lucirán el parche de campeonas, simbolizando el logro conseguido por el equipo durante la temporada pasada.

Presentación del plantel

Las jugadoras se declaran listas para refrendar el título de la Liga Mexicana de Sóftbol (Instagram: @diablosrojosfem)

A través de sus redes sociales, Diablos Rojos del México Femenil dio a conocer el que será su roster de jugadoras para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol:

Catchers

Elisa Cechetti

Rosangela Jardínes

Ximena Guerrero

Infielders

Janae Jefferson

Leannelys Zayas

Rosi del Castillo

Edith de Leija

Yamilet Sandoval

Danna Barrera

Marilyn Salas

Outfielders

Jazmyn Jackson

Elizabeth Robert

Byanka Durán

Joselyn Hernández

Magaly Zuñiga

Vanya Ordoñez

Pitchers

Carley Hoover

Ylian Tornés

Karla Téllez

Itandehui Chapero

Cabe mencionar que en las últimas semanas, se hizo oficial que Megan Faraimo y Steffy Aradillas no serán parte del equipo durante esta temporada, por lo que las Diablas buscarán encontrar la manera de reemplazar a estas dos jugadoras que fueron clave el año pasado.

Cómo le fue a Diablos Femenil en sus juegos de pretemporada

Las Diablas sostuvieron cuatro juegos de pretemporada previo a su debut en la Liga Mexicana de Sóftbol. (X/Diablos Rojos Femenil)

El fin de semana pasado, las Diablas disputaron sus últimos cuatro juegos de preparación de cara a su debut en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol, este jueves 22 de enero en el Estadio Alfredo Harp Helú ante las Charros de Jalisco.

En esos compromisos, el equipo se midió dos veces al Atlanta Smoke, dividiendo victorias, y en dos ocasiones a la selección italiana de sóftbol, donde también repartieron triunfos.

Después de estos encuentros amistosos, las escarlatas se declaran listas para comenzar la defensa de su corona en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol.