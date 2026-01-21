México Deportes

Diablos Rojos Femenil presenta sus nuevos uniformes para la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol

Con miras a conseguir el bicampeonato, las Diablas se preparan para su debut del próximo jueves frente a Charros de Jalisco

Guardar
Las escarlatas buscan convertirse en el primer equipo bicampeón en la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol (Instagram: @diablosrojosfem)

Diablos Rojos Femenil presentó sus nuevos uniformes para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol en una ceremonia llevada a cabo este martes en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El uniforme de local mantiene el blanco con rayas rojas, similar al que lucieron en 2025, con la novedad de las letras “Diablos” en un tono verde agua, color icónico que caracteriza tanto a la rama varonil como a la femenil en los últimos años.

La indumentaria de visitante rescata el clásico rojo escarlata con las palabras “México” en blanco. Ambos uniformes lucirán el parche de campeonas, simbolizando el logro conseguido por el equipo durante la temporada pasada.

Presentación del plantel

Las jugadoras se declaran listas
Las jugadoras se declaran listas para refrendar el título de la Liga Mexicana de Sóftbol (Instagram: @diablosrojosfem)

A través de sus redes sociales, Diablos Rojos del México Femenil dio a conocer el que será su roster de jugadoras para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol:

Catchers

  • Elisa Cechetti
  • Rosangela Jardínes
  • Ximena Guerrero

Infielders

  • Janae Jefferson
  • Leannelys Zayas
  • Rosi del Castillo
  • Edith de Leija
  • Yamilet Sandoval
  • Danna Barrera
  • Marilyn Salas

Outfielders

  • Jazmyn Jackson
  • Elizabeth Robert
  • Byanka Durán
  • Joselyn Hernández
  • Magaly Zuñiga
  • Vanya Ordoñez

Pitchers

  • Carley Hoover
  • Ylian Tornés
  • Karla Téllez
  • Itandehui Chapero

Cabe mencionar que en las últimas semanas, se hizo oficial que Megan Faraimo y Steffy Aradillas no serán parte del equipo durante esta temporada, por lo que las Diablas buscarán encontrar la manera de reemplazar a estas dos jugadoras que fueron clave el año pasado.

Cómo le fue a Diablos Femenil en sus juegos de pretemporada

Las Diablas sostuvieron cuatro juegos
Las Diablas sostuvieron cuatro juegos de pretemporada previo a su debut en la Liga Mexicana de Sóftbol. (X/Diablos Rojos Femenil)

El fin de semana pasado, las Diablas disputaron sus últimos cuatro juegos de preparación de cara a su debut en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol, este jueves 22 de enero en el Estadio Alfredo Harp Helú ante las Charros de Jalisco.

En esos compromisos, el equipo se midió dos veces al Atlanta Smoke, dividiendo victorias, y en dos ocasiones a la selección italiana de sóftbol, donde también repartieron triunfos.

Después de estos encuentros amistosos, las escarlatas se declaran listas para comenzar la defensa de su corona en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol.

Temas Relacionados

Liga Mexicana de SóftbolDiablos Rojos del MéxicoPresentación de uniformesSóftbolmexico-deportes

Más Noticias

¿Habrá nueva rivalidad? Dominik Mysterio se lanza contra Bad Bunny y Canelo Álvarez

El ‘Sucio Dom’ nuevamente causó polémica por sus ácidos comentarios en contra de estas dos estrellas internacionales

¿Habrá nueva rivalidad? Dominik Mysterio

Así luce por dentro el antiguo Estadio Azteca a unos meses del Mundial 2026

El inmueble llevará el nombre de Estadio Ciudad de México durante la próxima justa mundialista

Así luce por dentro el

Quién es Luis Patiño, ex lanzador de la MLB que llega a reforzar a los Diablos Rojos del México

Los escarlatas buscan mejorar el cuerpo de abridores para aspirar a repetir como campeones y aumentar su legado dentro de la Liga Mexicana de Béisbol

Quién es Luis Patiño, ex

Portugal y Cristiano Ronaldo eligen a México como su base para el Mundial 2026

Lujo, privacidad y recuperación física influyeron en la decisión del conjunto europeo

Portugal y Cristiano Ronaldo eligen

El delantero André-Pierre Gignac sufre tremendo susto tras casi ser atropellado

El goleador universitario vivió un momento de tensión mientras circulaba en scooter

El delantero André-Pierre Gignac sufre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a exesposo de la

Vinculan a exesposo de la gobernadora Marina del Pilar con Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa

Fiscalía del Edomex detiene extorsionadores en Tecámac tras operativo con la Defensa

Conoció al Mochaorejas y el abismo le devolvió la mirada: la periodista que entrevistó al secuestrador más temido de México

Un menor de edad es detenido tras disparar a un joven en canchas de Tlatelolco, CDMX

Fácil adquisición, posible causa por la que el uso de Jammers en el crimen organizado aumentó en México

ENTRETENIMIENTO

Cambian preventa de BTS en

Cambian preventa de BTS en México: revisa los nuevos días y horas para adquirir boletos anticipados para CDMX

Virus similar al Covid-19 e influenza afecta la salud de Fernanda Familiar: “Respirar se siente como una puñalada”

Exnovia de Christian Nodal revela si Ángela Aguilar le reclamó por compartir sus fotos con el cantante: “Son mis recuerdos”

Fernando Eimbcke compite por el Oso de Oro en Berlín con ‘Moscas’, su nuevo largometraje

Edwin Luna reaparece con radical cambio de look y desata críticas: “Se parece a Nodal”

DEPORTES

¿Habrá nueva rivalidad? Dominik Mysterio

¿Habrá nueva rivalidad? Dominik Mysterio se lanza contra Bad Bunny y Canelo Álvarez

Así luce por dentro el antiguo Estadio Azteca a unos meses del Mundial 2026

Quién es Luis Patiño, ex lanzador de la MLB que llega a reforzar a los Diablos Rojos del México

Portugal y Cristiano Ronaldo eligen a México como su base para el Mundial 2026

El delantero André-Pierre Gignac sufre tremendo susto tras casi ser atropellado