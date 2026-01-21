Diablos Rojos Femenil presenta sus nuevos uniformes para la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol

Diablos Rojos Femenil presentó sus nuevos uniformes para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol en una ceremonia llevada a cabo este martes en el Estadio Alfredo Harp Helú.
El uniforme de local mantiene el blanco con rayas rojas, similar al que lucieron en 2025, con la novedad de las letras “Diablos” en un tono verde agua, color icónico que caracteriza tanto a la rama varonil como a la femenil en los últimos años.
La indumentaria de visitante rescata el clásico rojo escarlata con las palabras “México” en blanco. Ambos uniformes lucirán el parche de campeonas, simbolizando el logro conseguido por el equipo durante la temporada pasada.
Presentación del plantel
A través de sus redes sociales, Diablos Rojos del México Femenil dio a conocer el que será su roster de jugadoras para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol:
Catchers
- Elisa Cechetti
- Rosangela Jardínes
- Ximena Guerrero
Infielders
- Janae Jefferson
- Leannelys Zayas
- Rosi del Castillo
- Edith de Leija
- Yamilet Sandoval
- Danna Barrera
- Marilyn Salas
Outfielders
- Jazmyn Jackson
- Elizabeth Robert
- Byanka Durán
- Joselyn Hernández
- Magaly Zuñiga
- Vanya Ordoñez
Pitchers
- Carley Hoover
- Ylian Tornés
- Karla Téllez
- Itandehui Chapero
Cabe mencionar que en las últimas semanas, se hizo oficial que Megan Faraimo y Steffy Aradillas no serán parte del equipo durante esta temporada, por lo que las Diablas buscarán encontrar la manera de reemplazar a estas dos jugadoras que fueron clave el año pasado.
Cómo le fue a Diablos Femenil en sus juegos de pretemporada
El fin de semana pasado, las Diablas disputaron sus últimos cuatro juegos de preparación de cara a su debut en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol, este jueves 22 de enero en el Estadio Alfredo Harp Helú ante las Charros de Jalisco.
En esos compromisos, el equipo se midió dos veces al Atlanta Smoke, dividiendo victorias, y en dos ocasiones a la selección italiana de sóftbol, donde también repartieron triunfos.
Después de estos encuentros amistosos, las escarlatas se declaran listas para comenzar la defensa de su corona en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol.