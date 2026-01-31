México Deportes

Efraín Juárez rompe el silencio sobre Antuna y explica por qué llegó a Pumas en pleno Clausura 2026

El técnico universitario detalló que el fichaje del extremo mexicano no fue improvisado y que lo seguía desde antes de asumir el cargo

El técnico universitario detalló que el fichaje del extremo mexicano no fue improvisado y que lo seguía desde antes de asumir el cargo.

Luego del debut de Uriel Antuna con los Pumas y tras la contundente victoria frente a Santos Laguna por goleada de 4 a 0 en la Jornada 4 del Clausura 2026, el director técnico, Efraín Juárez aclaró los motivos que llevaron al club a concretar la llegada del ex delantero de Tigres, así como la salida de Jorge Ruvalcaba en pleno torneo.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega universitario fue cuestionado por la decisión de apostar por Antuna, jugador que en su etapa más reciente con Tigres registró números discretos, con un gol y tres asistencias en cerca de 50 partidos. Ante ello, Juárez explicó que se trató de un fichaje analizado desde antes de asumir el mando del equipo.

“Uriel (Antuna) siempre ha estado en carpeta desde que llegué. Es un tipo que gusta en la institución, creo que en ese aspecto Toño (Sancho) ha sido muy respetuoso también en entender qué son las necesidades del equipo, y cuando sabíamos que había la posibilidad… hace un tiempo que se venia negociando el tema de Ruvalcaba, el club a mi me muestra opciones, y la opción que gustaba mucho al club, que me la presenta a mí la vicepresidencia deportiva era Uriel, yo feliz, lo conozco”.
Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - January 30, 2026 Pumas UNAM's Uriel Antuna comes on as a substitute to replace Alan Medina REUTERS/Eloisa Sanchez

Juárez dejó en claro que la llegada del atacante no respondió a una decisión de último momento, sino a una evaluación prolongada del perfil que necesitaba el plantel. Además, se mostró confiado en que Antuna podrá recuperar su mejor nivel en el entorno universitario. “Llega a un club que, bajo sus condiciones, le va a ayudar a crecer”, señaló.

Efraín Juárez explica la baja de Jorge Ruvalcaba

En cuanto a la salida de Jorge Ruvalcaba, el técnico explicó que se trató de un movimiento que ya se venía trabajando desde tiempo atrás. Recordó que, al inicio de su gestión, el canterano atravesaba una etapa complicada, marcada por la irregularidad y las lesiones, situación que le impedía completar los partidos.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Play In - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 20, 2025 Pumas UNAM's Jorge Ruvalcaba looks dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Con el paso de los meses, Ruvalcaba logró recuperar confianza y continuidad, lo que abrió la puerta a una oferta del extranjero que fue bien vista por todas las partes involucradas. Juárez consideró que la transferencia representa una oportunidad importante tanto para el jugador como para la institución.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - January 30, 2026 Pumas UNAM's Uriel Antuna during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
“No me acuerdo hace mucho un canterano vendido al extranjero… Es importante para la institución y para mi como entrenador desarrollar y crear activos al club, y eso lo vas conjuntando con resultados y es lo que todo mundo quiere. Contento por él, desearle lo mejor”.

