Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

Claudia García, habló abiertamente sobre los señalamientos personales que enfrenta en redes sociales

La periodista española explicó cómo procesa los comentarios en su contra.

La presentadora de Fox, Claudia García, compartió su postura ante los constantes señalamientos que recibe en redes sociales durante su participación en el podcast conducido por el periodista Héctor Huerta.

En la conversación, la conductora del programa ‘Punto Final’ habló sobre la manera en que enfrenta los comentarios negativos que, en muchos casos, están dirigidos a su identidad personal más que a su trabajo profesional.

Durante la charla, García explicó que los mensajes que recibe suelen incluir calificativos relacionados con orientación sexual o identidad de género, los cuales, desde su perspectiva, carecen de sentido como forma de agresión.

“Me dicen muchos trans, traveco, como si eso fuese un insulto, es una persona más. Claudia eres lesbiana, no lo soy, pero si lo fuese habría un problema, soy una persona más”.
Con comentarios festivos y actitud polémica, la presentadora de FOX Sports fue protagonista inesperada del juego transmitido por Tubi. (Ilustración: Jesús Aviles)

La periodista, originaria de Sevilla, España, profundizó en el tema al señalar que muchos de estos comentarios parten del desconocimiento y la desinformación.

“Al fin y al acabo es una persona que nace con un genero y se siente identificado con otro sexo… que insulto es eso, es ridículo”, señaló en dicha entrevista con el periodista de ESPN.

García aseguró que, con el paso del tiempo, ha aprendido a no tomar estos mensajes como ataques personales, aunque cuestionó la intención detrás de ellos.

“Cuando leo esas cosas no lo tomo como un insulto, pero pobrecito ubicate, no hay problema, ser lesbiana, ser gay, ser trans, ser traveco, eso es un problema realmente en la vida ojalá o vete a la cocina no tienes idea de futbol”, catapultó.
La polémica periodista fue viral al burlarse del América en los festejos de Cruz Azul. (Especial)

Más allá de esta conversación, Claudia García ha sido una figura constante en el debate deportivo televisivo en América Latina. Actualmente conduce ‘Punto Final’, espacio de análisis y opinión, y ha construido una carrera ligada al periodismo deportivo, con especial cercanía a la cobertura del futbol mexicano.

Su nombre también ha sido vinculado a diversas polémicas en transmisiones recientes. Una de las más comentadas ocurrió durante la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando recordó el gesto de los tres dedos realizado semanas antes por André Jardine en Ciudad Universitaria, en referencia a la afición de Cruz Azul.

Durante una entrevista posterior al título cementero, García levantó la mano mostrando los cinco dedos, en alusión a la ‘manita’ conseguida por Cruz Azul en el marcador global. A ese gesto añadió una frase que generó reacciones inmediatas: “Van directo al Mundial de Clubes sin la necesidad de partidos inventados”.

En ese mismo momento, su intento por abrazar a Chiquete Orozco fue rechazado, situación que se viralizó en redes sociales y volvió a colocar a Claudia García en el centro de la conversación pública.

