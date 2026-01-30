WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Rey Mysterio, Penta Zero Miedo y Dragón Lee son los luchadores mexicanos hasta el momento confirmados para estar en la batalla real. (Cortesía WWE)

El WWE Royal Rumble 2026 marcará un antes y un después dentro de la historia de la lucha libre profesional, no solo por su relevancia deportiva, sino por el escenario inédito en el que se desarrollará. La edición de este año se realizará el sábado 31 de enero y será el primer Royal Rumble celebrado fuera del continente americano y europeo, teniendo como sede la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

El evento se llevará a cabo en el King Abdullah Financial District (KAFD), uno de los complejos más modernos del Medio Oriente, elegido por la WWE como parte de su alianza estratégica con el gobierno saudí. Esta decisión forma parte del camino rumbo a WrestleMania 42, que se celebrará de nuevo en Las Vegas.

(Cortesía WWE)

Para los aficionados en México, la transmisión está plenamente confirmada. El Royal Rumble 2026 podrá verse en vivo a través de Netflix, plataforma que mantiene los derechos exclusivos de los eventos premium de la WWE. La señal arrancará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, debido a la diferencia horaria con Arabia Saudita, lo que convierte a esta edición en una función diurna para el público mexicano.

Como cada año, el evento estará encabezado por las dos batallas reales de 30 participantes, una varonil y otra femenil. Estas luchas representan el punto de partida rumbo a WrestleMania 42, que se celebrará en abril en Las Vegas, y son consideradas una de las oportunidades más importantes dentro del calendario anual de la WWE.

(Cortesía WWE)

Además de las batallas reales, la cartelera incluye combates de alto perfil. Drew McIntyre llega como Campeón Indiscutible de la WWE y enfrentará a Sami Zayn en una lucha clave para ambos, mientras que AJ Styles pondrá en juego su carrera frente a Gunther, un duelo que ha generado expectativa por sus posibles consecuencias.

(Cortesía WWE)

Aunque los regresos sorpresa y el orden de entradas se mantienen en secreto, ya hay una lista considerable de luchadores confirmados tanto en la rama masculina como femenina, con nombres que garantizan impacto mediático y reacción del público.

(Cortesía WWE)

La combinación de horario atípico, nueva sede y una cartelera cargada de estrellas convierte al Royal Rumble 2026 en uno de los eventos más singulares de los últimos años.

Cartelera Royal Rumble 2026

AJ Styles vs. Günther

Drew McIntyre vs. Sami Zayn - Undisputed WWE Championship Match

Royal Rumble Masculino:

Roman Reigns

Cody Rhodes

Gunther

Brock Lesnar

Jey Uso

Rey Misterio

Dragón Lee

Penta

Bron Breakker

Bronson Reed

Logan Paul

Austin Theory

Je’Von Evans

O Femi

Royal Rumble Femenino:

Rhea Ripley

Iyo Sky

Bayley

Lyra Valkyrie

Liv Morgan

Roxanne Pérez

Raquel Rodríguez

Asuka

Jordynne Grace

Becky Lynch

Chelsea Green

Charlotte Flair

Alexa Bliss

Nia Jax

Julia

Maxxine Dupri