Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Aficionados del club brasileño han comenzado a despedirse del mediocampista que llega a las Águilas en calidad de préstamo

El brasileño llega al América
El brasileño llega al América como bomba para el Torneo de Clausura 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América está muy cerca de concretar uno de los movimientos más llamativos del Torneo Clausura 2026. Todo apunta a que el mediocampista brasileño Raphael Veiga se convertirá en nuevo refuerzo de las Águilas, luego de que en Brasil se confirmara su inminente salida del Palmeiras, club con el que marcó una etapa importante de su carrera.

De acuerdo con información del portal GE Globo, el futbolista se despidió esta semana de sus compañeros, lo que prácticamente selló su salida rumbo al fútbol mexicano. La expectativa es que Veiga viaje en los próximos días a la Ciudad de México para cumplir con los exámenes médicos de rigor y, posteriormente, firmar contrato con el América, en una operación que se manejó con discreción durante las últimas semanas.

Aficionados empezaron a despedirse del
Aficionados empezaron a despedirse del futbolista

Antes de concretarse la cesión, Raphael Veiga renovó su vínculo con Palmeiras hasta finales de 2028, ya que su contrato anterior expiraba en diciembre de 2027. Este movimiento permitió que el club brasileño protegiera su patrimonio deportivo, pues aunque el préstamo no contempla una compensación económica inmediata, el acuerdo sí incluye una opción de compra que podría generar ingresos en el futuro. Las cifras de dicha cláusula no fueron reveladas.

Según el medio brasileño, la decisión de Veiga de aceptar el reto en la Liga MX estuvo influida por una lectura realista de su presente deportivo. El mediocampista entendió que había perdido protagonismo en Palmeiras y que su nivel ya no era el mismo que en temporadas anteriores. En ese contexto, la posibilidad de iniciar una nueva etapa fue vista como una oportunidad para relanzar su carrera.

Raphael Veiga of Brazil's Palmeiras
Raphael Veiga of Brazil's Palmeiras clears the ball away from Erick Pulgar of Brazil's Flamengo, right,during a Copa Libertadores final soccer match in Lima, Peru, Saturday, Nov. 29, 2025. (AP Photo/Martin Mejia)

Otro factor determinante fue la presencia de André Jardine en el banquillo azulcrema. La relación entre ambos y el conocimiento del estilo del entrenador brasileño facilitaron las negociaciones y convencieron al jugador de que América era el destino adecuado para recuperar continuidad y protagonismo.

Cabe recordar que durante la temporada pasada, Veiga enfrentó problemas físicos que afectaron su regularidad y rendimiento. A pesar de ello, su participación fue constante: disputó 53 partidos a lo largo de 2025, en los que registró siete goles y 11 asistencias, números que, aunque por debajo de sus mejores campañas, reflejan su influencia dentro del terreno de juego.

El futbolista llegará a Coapa
El futbolista llegará a Coapa en calidad de préstamo con opción a compra. (Ilustración: Jesús Aviles)

Con este fichaje, América busca fortalecer su medio campo con un jugador de experiencia internacional, visión ofensiva y capacidad para marcar diferencia, apostando a que el cambio de entorno le permita a Raphael Veiga recuperar su mejor versión en el fútbol mexicano.

