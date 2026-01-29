Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América

André Jardine podría perder a su primer auxiliar técnico en América (REUTERS/Henry Romero)

Luego de que el club América confirmó la salida de Diego Ramírez, director deportivo del primer equipo varonil, en Coapa podría haber otro cambio que afectaría directamente a André Jardine. Trascendió el reporte de que uno de sus auxiliares tendría una oferta importante que implicaría un crecimiento como entrenador.

Se trata de Paulo Victor Rodrigues Gomes, principal auxiliar técnico de André Jardine con las Águilas, este 28 de enero surgió el reporte de que el brasileño tendría oportunidades de regresar a la selección verdeamarela, lo que implicaría su salida del conjunto azulcrema y de la Liga MX.

De acuerdo con León Lecanda, de ESPN, Paulo Victor está próximo a dejar el club para convertirse en seleccionador de la selección sub-21 de Brasil. La directiva azulcrema enfrenta semanas complicadas, pues la posible salida de Paulo Victor podría ocurrir poco después de la baja de Diego Ramírez y de Kako Pérez, quien desempeñó el rol de preparador físico durante el último tricampeonato.

¿Quién es Paulo Victor?

Paulo Victor Rodrigues Gomes es el primer auxiliar técnico de André Jardine en el Club América (REUTERS/Raquel Cunha)

La opción de que Paulo Victor deje el Nido de Coapa aparece en un contexto de movimientos recientes que afectan la estabilidad técnica y directiva. La escuadra americanista espera una confirmación formal en los próximos días, mientras avanzan las negociaciones con la Confederación Brasileña de Fútbol. El proyecto planteado a Paulo Victor contempla no solo la sub-21, sino también encabezar la selección sub-23 de Brasil durante el ciclo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dentro del América, el trabajo de Paulo Victor ha sido esencial en los logros recientes bajo el mando de Jardine, como fue la era del tricampeonato. Su aporte tanto en la preparación de partidos como en el análisis estratégico ha sido considerado determinante para el desempeño colectivo.

(IG/ @pvictor_gomes)

Paulo Victor Rodrigues Gomes es el primer auxiliar técnico de André Jardine en el Club América.

Es brasileño, originario de Barra Bonita, São Paulo, y ha sido mano derecha de Jardine en los últimos proyectos, incluyendo la obtención de la medalla de oro con la selección Sub-23 de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Llegó a México junto a André Jardine para incorporarse al América en junio de 2023, después de una etapa exitosa como entrenador de la filial Sub-20 del Palmeiras.

Paulo Victor tiene experiencia como técnico en selecciones juveniles de Brasil, donde dirigió las categorías Sub-15 y Sub-17, logró títulos como el Sudamericano Sub-15 en 2019 y varios campeonatos con Palmeiras Sub-20.

En el Club América, es considerado el hombre de máxima confianza de Jardine y una pieza clave en el cuerpo técnico, tanto por su conocimiento táctico como por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos.

La oferta procedente de la Confederación Brasileña de Fútbol supone para el auxiliar técnico la culminación de un ciclo significativo en el fútbol mexicano y la posibilidad de asumir nuevos retos profesionales. Jardine habría dado su visto bueno para la salida de Paulo Victor.

Si se concreta la despedida, el cuerpo técnico de Jardine perderá a un pilar de la planificación y la estrategia en un tramo decisivo de la temporada. La ausencia de Paulo Victor dejará vacante una función clave en un momento que demanda claridad y cohesión para el equipo.