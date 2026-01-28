Confirmado: directivo del América deja el club y esta es la razón

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Este miércoles el Club América informó a través de su portal web oficial la salida de Diego Ramírez del cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil.

De acuerdo con la institución, la decisión responde a la intención del directivo de continuar su crecimiento profesional mediante la implementación de proyectos de desarrollo deportivo, tanto con el propio club como con otras subsidiarias del Grupo Ollamani (conglomerado mexicano de entretenimiento y deportes).

La etapa de Diego Ramírez en el proyecto deportivo del América



En su comunicado, el América destacó que Diego tuvo dos etapas dentro de la institución.

Durante la primera, colaboró en la obtención de un título de liga. En su regreso, formó parte central del proyecto deportivo y participó en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo Varonil.

El club también señaló que Ramírez fue parte del proceso que derivó en el reciente tricampeonato de las Águilas, un logro que calificó como histórico dentro de su trayectoria deportiva.

El futuro de Ramírez y la relación con el club



Según lo informado, la salida de Diego Ramírez no representa una ruptura con la institución, sino una transición hacia nuevas responsabilidades enfocadas en el desarrollo deportivo. El club subrayó el profesionalismo mostrado por el directivo desde su llegada a Coapa y expresó su respaldo a esta nueva etapa.

“Estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto”, concluyó el Club América en su mensaje oficial.