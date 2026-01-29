Entre América y el Tri: Ramón Juárez no pierde de vista el Mundial 2026

(REUTERS)

A cinco meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el margen de competencia por un lugar en la Selección Mexicana sigue abierto para varios futbolistas.

Uno de ellos es Ramón Juárez, defensa del Club América, quien aseguró que continuará enfocado en su rendimiento para mantenerse considerado en el proceso rumbo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de la participación del Tricolor en los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, el zaguero expresó que su prioridad es responder dentro del campo, tanto con su club como cada vez que sea convocado, mientras no se defina la lista final del equipo nacional bajo la dirección de Javier Aguirre.

El rendimiento como base para aspirar al Tri

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Juárez señaló que su objetivo es sostener un nivel constante y cumplir con su responsabilidad futbolística sin adelantarse a escenarios que aún no están definidos. En declaraciones a medios, el defensor dejó claro que la ilusión de estar en el Mundial se mantiene vigente mientras el proceso no concluya.

“Hasta que esté la lista final, la ilusión va a ser máxima. Debo hacer todo lo que a mí me toca, trabajar al máximo siempre y buscar dar lo mejor para poder estar adentro de la cancha”, afirmó.

El jugador subrayó que no busca forzar situaciones, sino permitir que su desempeño con el América y en la Selección sea el principal argumento para mantenerse en la consideración del cuerpo técnico.

Su presente con América y participación en la selección

(REUTERS/Henry Romero)

En el más reciente partido amistoso de la Selección Mexicana, Ramón Juárez inició desde la banca, aunque ingresó de forma anticipada tras la lesión de Israel Reyes. Su participación formó parte de las pruebas realizadas por el cuerpo técnico en esta etapa final de preparación.

Con el conjunto azulcrema, el defensor espera consolidarse dentro del once titular luego de haber superado la expulsión sufrida ante Atlético San Luis. Juárez confía en que la continuidad y el desempeño en el cierre del torneo serán determinantes para aspirar a un lugar en la convocatoria definitiva.

“Cada oportunidad que me toque jugar, hacerlo de la mejor manera y dejar que el trabajo hable”, concluyó el futbolista, en referencia a su objetivo de integrar la lista final rumbo al Mundial de 2026.