Copa del Mundo 2026: esta será la ruta del Trofeo de la FIFA en México

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 visitará México como parte de su gira internacional.

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 recorrerá nueve ciudades mexicanas entre febrero y junio como parte de las ciudades sede de esta nueva justa. Esta exhibición forma parte del Trophy Tour internacional, cuyo propósito es acercar la copa a la población general antes del máximo evento futbolístico mundial.

Durante una presentación en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina confirmó que la entrada será gratuita y sin restricciones, para que la población viva y disfrute la emoción del Mundial.

Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026, destacó que el recorrido busca hacer del futbol una celebración incluyente y nacional.

Brugada anunció la gira de la Copa del Mundo por México

Un momento histórico encabezado por México

La FIFA indicó que esta será la edición histórica del Trophy Tour con el mayor número de paradas en territorio mexicano, permitiendo que tanto las ciudades sede como las no sede vivan de cerca la presencia del trofeo. Las autoridades señalaron que la expectativa es reforzar la proyección internacional y el sentido de pertenencia nacional previo a la inauguración del torneo.

La Ciudad de México es la única en el mundo que ha albergado partidos inaugurales en distintas ediciones del Mundial. Clara Brugada evocó a figuras legendarias como Pelé y Diego Armando Maradona, cuyas actuaciones han marcado la historia deportiva local.

El paso del trofeo implica también un impulso para las obras de infraestructura, la movilidad y los servicios urbanos. El acercamiento de la copa y la proximidad del Mundial servirán como motor para el desarrollo comunitario en las ciudades participantes.

El Estadio Azteca es una de las canchas con mayor historia en el fútbol internacional. (AP Foto,File)

¿Cuándo y dónde ver el trofeo a México?

El tour en México comenzará el 26 de febrero, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de ver el galardón más importante del futbol. El Trophy Tour, que inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, tendrá una duración de más de 150 días, con 75 paradas en 30 asociaciones miembro de la FIFA.

La capital contará con la ayuda de la Utopía Magdalena Mixiuhca como espacio de exhibición, en uno de los primeros eventos multitudinarios en este recinto de reciente creación. Entre las ciudades por las que pasará el trofeo se encuentran:

Guadalajara, Jalisco: 26 de febrero al 2 de marzo, Estadio Akron

León, Guanajuato:4 y 5 de marzo, por confirmar

Veracruz, Veracruz: 6 y 7 de marzo, por confirmar

Chihuahua, Chihuahua: 9 y 10 de marzo, por confirmar

Querétaro, Querétaro: 11 y 12 de marzo, por confirmar

Monterrey, Nuevo León: 14 al 16 de marzo, Estadio BBVA

Puebla, Puebla: 18 y 19 de marzo, por confirmar

Mérida, Yucatán: 21 y 22 de marzo, por confirmar

Es uno de los trofeos más codiciados del mundo. (Claudio Thoma/Keystone vía AP)

Además de los países anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, la gira incluirá futuras sedes del Mundial, como Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.

La gira internacional, partiendo de Arabia Saudita y cruzando decenas de países hasta 2026, representa una oportunidad inédita para México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones conjuntos. La edición 2026 del Mundial promete un alcance sin precedentes y una mayor participación.

Para millones de mexicanas y mexicanos, poder contemplar el trofeo en su ciudad se convierte en una ocasión para compartir y vivir de cerca la pasión del futbol, fortaleciendo la identidad nacional y promoviendo la inclusión social.