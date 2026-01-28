México Deportes

Joel ‘Tiburón’ Sánchez asegura que el éxito de Chivas depende de la cantera: “No hay paciencia ni seguimiento”

Para el exjugador del Club Guadalajara es importante voltear a ver a los nuevos talentos para que pueda resurgir el ‘Campeonísimo’

El emblemático jugador del rebaño considera que el equipo debe regresar a sus raíces para instalarse nuevamente en los primeros lugares. (IG Joel Sánchez)

Joel ‘Tiburón’ Sánchez, exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana, ha subrayado que la continuidad en la formación de talentos jóvenes es fundamental para el éxito del equipo y del fútbol mexicano mexicano en general.

En una reciente entrevista con W Deportes, el exfutbolista sostuvo que, mientras se atraviesa por un proceso de regeneración, es necesario fortalecer tanto la estructura como la paciencia en los procesos formativos, especialmente durante la reestructuración encabezada por Javier Mier.

Sánchez expresó su inquietud ante la fragilidad de los programas formativos en México. “De los tres mundiales sub 17 y sub 20 que tuve la oportunidad de vivir, solo 15 jugadores tuvimos ese proceso”, afirmó, para después enfatizar la importancia del seguimiento y la constancia en la preparación de los jóvenes futbolistas.

Para el exjugador los equipos no ponen la suficiente atención a los jóvenes. (IG Joel Sánchez)

¿Qué hace falta para mejorar el nivel del futbolista mexicano?

Según el exjugador, la mentalidad cortoplacista es uno de los mayores desafíos del fútbol nacional. “En México, los procesos se sostienen poco. No hay paciencia ni seguimiento para los chavos”, señaló durante su intervención. Sánchez considera que la presión por resultados inmediatos limita el desarrollo del verdadero potencial de los jóvenes.

Al referirse al momento actual de Chivas, el analista destacó los avances en consolidación y organización interna que impulsa Mier junto a su cuerpo técnico. “Mucho crédito le doy al cuerpo técnico, a Mier y sus colaboradores, que están dando un sello distintivo al equipo”, reconoció Sánchez. Sin embargo, matizó que el proceso apenas está en marcha. “No lo vamos a candidatear para nada, es un equipo que todavía está en consolidación”, puntualizó.

La evolución de Armando ‘La Hormiga’ González fue presentada por Sánchez como un ejemplo del trabajo exitoso en fuerzas básicas. Resaltó que González, quien partía como una alternativa secundaria, hoy es seleccionado nacional y aspira a convertirse en mundialista tras lograr el campeonato de goleo.

La Hormiga no era ni la primera ni la segunda opción, pero ahora está seleccionado y busca la oportunidad de ser mundialista”, explicó Sánchez, convencido de que casos como este demuestran la calidad de los programas formativos bien gestionados.

Armando "La Hormiga" González es un claro ejemplo de lo que se podría lograr con trabajo en cantera. (Imagen cuenta de X @Chivas.)

Las claves para que el rebaño coseche éxitos

El exfutbolista advirtió que el modelo chiva, basado en la consolidación, requiere paciencia y decisiones estratégicas de largo plazo. Considera fundamental mantener la línea directa y el trabajo construido por el cuerpo técnico para evitar retrocesos.

Estas ideas fueron subrayadas pues insistió en que directiva y aficionados deben comprender que los logros duraderos provienen de procesos sostenibles y no de respuestas a corto plazo.

Sánchez sostuvo que tanto Chivas como el fútbol mexicano solo podrán mejorar si apuestan por la continuidad y el seguimiento en la formación de sus jóvenes figuras. En su visión, los avances reales vendrán únicamente de un compromiso institucional con modelos de desarrollo a largo plazo y una estructura enfocada en sostener esos procesos.

