Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

El duelo en la reinauguración del Estadio Azteca sería vital para el futuro de Guillermo Ochoa, quien aspira a convertirse en el primer mexicano en disputar seis Copas del Mundo ante un rival de élite como Portugal. (Foto: Maria Lysaker-USA TODAY Sports

La Selección Mexicana se prepara para una de sus pruebas más exigentes rumbo al Mundial 2026: los enfrentamientos contra Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo.

En medio de este contexto, el nombre de Guillermo Ochoa ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación. Tras varios meses fuera de las convocatorias, el histórico guardameta podría recibir una nueva oportunidad para vestir la camiseta del Tri.

A sus 40 años, Guillermo Ochoa se mantendría como una opción real para el cuerpo técnico de Javier Aguirre, según reportes. REUTERS/Raquel Cunha

La posibilidad fue adelantada por el periodista Alejandro de la Rosa, quien reveló que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre estaría contemplando incluirlo en la lista de marzo para definir su futuro en la portería.

Las condiciones del regreso de Ochoa

En el presente, Guillermo Ochoa atraviesa una etapa distinta en su carrera. A sus 40 años, defiende la portería del AEL Limassol de Chipre, una liga de menor exposición mediática, pero que le ha permitido mantenerse activo y con ritmo competitivo.

Ochoa busca convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo , un hito que lo colocaría en la misma conversación que leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi .

Aunque no ha sido parte de las últimas convocatorias, su nombre continúa en la órbita del cuerpo técnico, lo que demuestra que aún se le considera una opción real.

Su regreso en marzo, especialmente en el Estadio Azteca, sería un momento cargado de simbolismo: un veterano que vuelve a la casa donde tantas veces defendió la camiseta nacional.

La reinauguración del Estadio Azteca se presentaría como el escenario simbólico perfecto para el posible regreso de Ochoa. (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Su decisión de continuar en Europa refleja que todavía conserva la ambición de estar en la élite y que su objetivo principal es llegar en forma al Mundial 2026.

Portugal, el examen definitivo

El duelo contra Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026, será mucho más que un amistoso. Se espera que el conjunto europeo llegue con sus principales figuras, incluido Cristiano Ronaldo, lo que convierte el partido en un escaparate internacional.

El partido contra Portugal marcará la reinauguración del Estadio Azteca , un escenario histórico para el futbol mexicano.

Para Ochoa , será la oportunidad de demostrar que aún puede competir frente a rivales de talla mundial.

El partido servirá como prueba de fuego para evaluar su nivel competitivo.

Ochoa, con 40 años y en el AEL Limassol de Chipre, busca mantenerse competitivo y alcanzar su sexta Copa del Mundo. (X/ @aelfc_official)

En este sentido, la reinauguración del Estadio Azteca añade un componente histórico. El posible regreso de Ochoa en este escenario en particular sería un símbolo de continuidad entre el pasado glorioso y el presente de renovación que vive la Selección Mexicana.

Lo que está en juego

Este posible llamado de Ochoa no garantiza su presencia en el Mundial. Por ello, esta Fecha FIFA de marzo sería su última gran oportunidad de evaluación, donde deberá mostrar nivel competitivo y seguridad bajo los tres postes.

El último encuentro de Ochoa con la Selección Mexicana fue en un duelo contra Honduras. REUTERS/Jose Cabezas

De esta manera, el debate ha sido abierto: algunos consideran que su convocatoria sería un homenaje a su trayectoria, mientras otros creen que ya no se encuentra en las mejores condiciones para aportar en la cancha.