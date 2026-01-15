CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura

CDMX asegura estar lista para la Copa Mundial 2026 (Jefatura CDMX)

A 148 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México se declaró lista como sede para recibir la inauguración del torneo, según afirmó la jefa de Gobierno Clara Brugada durante la reunión del Tercer Comité de preparación.

El acto, realizado en el Estadio Azteca, contó con la presencia de 45 funcionarios federales, locales y del sector privado. Presentaron avances en seguridad, infraestructura y estrategias sociales para el evento mundialista.

Brugada Molina subrayó la coordinación interinstitucional y la planeación como ejes centrales para garantizar un torneo seguro y a la vanguardia. “Se está garantizando un Mundial más seguro; un Mundial que cumple con todas las expectativas de los aficionados nacionales e internacionales, pero que cumple con lo vital: con protección civil, con seguridad, con garantizar que este lugar pueda ser un gran, gran escenario”, expresó la mandataria ante los asistentes.

Revelaron imágenes de cómo lucen las nuevas butacas del Estadio Banorte para el Mundial 2026. Crédito: X/@MexicoCity26

Obras de última milla, las mejoras alrededor del Estadio Banorte

La administración capitalina reportó 850 obras públicas en ejecución y prevé alcanzar mil 50 con intervenciones adicionales en 200 canchas, a cargo de las alcaldías. Las denominadas “obras de última milla”, clave para el entorno inmediato del estadio, contemplan mejoras en colonias cercanas, rehabilitación integral de accesos, renovación de ocho pozos de agua potable y creación de infraestructura verde como el Jardín de Lluvia Santa Úrsula. También incluye la modernización de puentes peatonales y vehiculares en la zona.

La ciudad se posiciona como referente en regeneración urbana, con intervenciones en barrios y colonias. Se destaca como la primera urbe del mundo en número de museos, el tercer destino global en gastronomía y el más relevante para la diversidad sexual en el continente. Con más de mil 200 vuelos diarios, fortalece su reputación como una de las ciudades mejor conectadas de la región.

Clara Brugada resaltó las acciones que están realizando para recibir el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Seguridad

En materia de seguridad, la jefa de Gobierno detalló la instalación de 30 mil cámaras de videovigilancia, la compra de 3 mil 500 patrullas y el despliegue de 185 mil luminarias. Se mencionó la extensión de 334 kilómetros de Caminos Seguros y una reducción del 58% en delitos de alto impacto entre 2019 y 2024, junto a una baja del 13% durante 2025, de acuerdo con cifras presentadas por la administración local.

Movilidad para el Mundial 2026

En el rubro de movilidad, Brugada Molina explicó la puesta en marcha de la Nueva Línea 1 del Metro, el trolebús “El Chapulín”, el Tren “El Ajolote” entre Taxqueña y Xochimilco, y nuevas rutas como “La Ruta de los Animales Silvestres” en Los Pedregales. Se anunció la “Ruta de las Heroínas Indígenas”, así como la implementación del Centrobús y la línea de Metrobús “Quetzalcóatl” desde el aeropuerto al centro. La modernización de tres Centros de Transferencia Modal, y la transformación de la Calzada de Tlalpan con la ciclovía “La Gran Tenochtitlan” y el Parque Elevado, refuerzan la estrategia de transporte sustentable y accesibilidad para el evento.

La CDMX está lista para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

En cuanto a participación ciudadana, la administración planea batir récords mundiales, como la Clase de Fútbol más Grande y la Ola Chilanga más extensa, eventos diseñados para involucrar a la población y obtener reconocimientos mundiales. El Zócalo capitalino será el epicentro de 50 festivales futboleros, orientados a la convivencia familiar y la transmisión pública de partidos.

Según Brugada Molina, el Mundial representa la mayor inversión pública para el bienestar y la reducción de la desigualdad. La meta es transformar los recursos asignados para el evento en infraestructura durable y beneficios sociales tangibles a largo plazo para la Ciudad de México.

Durante el recorrido por el Estadio Ciudad de México y la zona de Santa Úrsula, la jefa de Gobierno estuvo acompañada por el comité organizador, que presentó avances técnicos y logísticos. La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, calificó la organización del torneo como resultado del liderazgo de Brugada Molina y la colaboración de todos los sectores. “La Ciudad de México recibirá a las aficiones con el corazón abierto: somos una capital viva, diversa y apasionada, donde el turismo y la cultura serán parte de la gran fiesta mundialista”, indicó Frausto Guerrero.

Clara Brugada visitó el Estadio Azteca y reveló detalles de cómo luce (X/ @ClaraBrugadaM)

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo que la celebración del Mundial buscará promover el conocimiento de las 32 entidades del país entre turistas nacionales y extranjeros. El director de FIFA México, Jürgen Mainka, reconoció el enfoque de la jefa de Gobierno y subrayó que la Copa Mundial en la Ciudad de México se concibe como un proyecto de transformación social que impulsa el bienestar y la inclusión. Félix Aguirre, director general adjunto del Estadio Banorte, destacó que la modernización del recinto representa un esfuerzo histórico y dejará un patrimonio para futuras generaciones.