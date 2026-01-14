Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Alexis Vega será operado y será baja por varias jornadas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca dio a conocer este martes 13 de enero que no contará con su delantero y capitán por varias semanas, Alexis Vega no estará disponible para jugar, por lo que se perderá fechas importantes en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, el equipo de Antonio Turco Mohamed informó que Vega se someterá a una limpieza articular en la rodilla, por lo que su recuperación médica podría extenderse y el jugador no verá actividad en varios partidos importantes de la Liga MX.

“El Deportivo Toluca FC informa que nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. El tiempo de recuperación es de cuatro a seis semanas”, precisó el boletín de los Diablos Rojos que compartieron en sus redes sociales.

Alexis Vega será baja de Toluca por una intervención quirúrgica (X/ @TolucaFC)

¿Qué partidos se perderá Alexis Vega?

La ausencia de Vega afecta la alineación titular desde el inicio del torneo Clausura 2026. El seleccionado mexicano ya estuvo fuera en el debut frente a Monterrey en la Jornada 1. Pero ahora con su cirugía también se perderá el duelo ante Santos en la segunda jornada.

Y es que, según el pronóstico médico estará lejos de las canchas entre cuatro a seis semanas, en el primer pronóstico podría regresar a inicios de febrero, pero si tiene complicaciones sería hasta finales de dicho mes que estaría de vuelta, es decir casi en marzo.

Se prevé que no estará disponible en al menos cuatro partidos, incluyendo encuentros esperados contra Tigres y Cruz Azul. Si la recuperación se prolonga, podría perderse un eventual enfrentamiento ante Chivas. Estas son las Jornadas del Clausura 2026 que se perderá Alexis Vega:

En el pasado torneo Apertura 2025, Alexis Vega permaneció fuera desde el 27 de octubre hasta el 14 de diciembre por las lesiones acumuladas (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Jornada 2: Toluca vs Santos - 14 enero

Jornada 3: Tigres vs Toluca - 17 enero

Jornada 4: Puebla vs Toluca - 30 enero

Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul - 7 de febrero.

Jornada 6: Toluca vs Xolos - 13 febrero (posible fecha del regreso de Vega)

Jornada 7: Necaxa vs Toluca - 21 febrero

Jornada 8: Toluca vs Chivas - 28 febrero (posible segunda fecha del regreso de Vega si se complica su recuperación)

En el pasado torneo Apertura 2025, Alexis Vega permaneció fuera desde el 27 de octubre hasta el 14 de diciembre por las lesiones acumuladas. Su regreso se dio para minutos decisivos en la final ante Tigres, donde jugó infiltrado, cobró dos penales y fue determinante para que Toluca conquistara su bicampeonato.

La limpieza articular es un procedimiento médico que busca mejorar el estado de la articulación y facilitar una rehabilitación más efectiva, permitiendo disminuir la necesidad de medicamentos en los próximos meses. Vega había vuelto a los entrenamientos apenas comenzó enero, tras tomarse unos días de vacaciones después del campeonato.

¿Qué es una limpieza articular?

El procedimiento fue una intervención artroscópica diseñada para tratar lesiones articulares y reducir el uso de antiinflamatorios y analgésicos. El cuerpo médico decidió optar por esta solución tras molestias recurrentes del futbolista, que venía cargando con una lesión en la rodilla y había sufrido un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo la temporada anterior.