Así marcha la Tabla General del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil tras la Jornada 5

(Instagram / @americafemenil)

Concluida la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, América se colocó en lo más alto de la Tabla General gracias a su diferencia de goles, en un cierre de fin de semana que dejó a cuatro equipos empatados en puntos y a varios clubes consolidando su lugar en la lucha por la Liguilla.

Las Águilas alcanzaron el liderato tras una victoria contundente en casa, mientras que Monterrey cedió terreno en el último duelo de la jornada. Chivas y Pumas, por su parte, mantienen el paso invicto y se sostienen entre los primeros lugares de la clasificación.

América lidera por diferencia de goles tras golear a Mazatlán

(Instagram / @americafemenil)

El conjunto azulcrema asumió la primera posición luego de imponerse 4-0 a Mazatlán FC, resultado que le permitió llegar a 13 puntos y superar a sus perseguidores en el criterio de diferencia de goles.

En ese encuentro destacó la actuación de la española Irene Guerrero, quien firmó un doblete, mientras que Montserrat Saldívar y Gabriel García completaron el marcador.

El triunfo fue determinante para que América se mantuviera en la cima, en un escenario de paridad donde Monterrey, Pumas y Chivas también suman 13 unidades tras cinco fechas disputadas.

Monterrey deja escapar el liderato; Chivas y Pumas siguen invictos

(Instagram / @rayadas)

En el cierre de la jornada, Monterrey perdió la oportunidad de asumir el liderato en solitario al empatar 1-1 en su visita a León. Itzell Alemán adelantó a las Esmeraldas, pero Christina Burkenroad marcó el gol que rescató el empate para Rayadas.

Chivas y Pumas aprovecharon sus compromisos para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El conjunto rojiblanco venció 3-1 a Puebla, mientras que el equipo universitario superó por la mínima a Santos Laguna, resultados que les permiten conservar el invicto y consolidarse entre los principales aspirantes a la fase final.

Resultados de la Jornada 5 y panorama de la Tabla General

(Instagram / @tuzasoficial)

La Jornada 5 del Clausura 2026 dejó partidos con marcadores amplios y movimientos relevantes en la clasificación. Pachuca protagonizó la goleada de la fecha al imponerse 6-0 a Necaxa, mientras que Toluca derrotó 4-1 a Querétaro. Tigres también sumó puntos tras vencer 3-1 a Atlas.

Tabla General del Clausura 2026 – Liga MX Femenil (tras la Jornada 5)

América Femenil – 13 puntos Monterrey Femenil – 13 puntos Pumas Femenil – 13 puntos Chivas Femenil – 13 puntos Pachuca Femenil – 12 puntos Toluca Femenil – 12 puntos Tigres Femenil – 10 puntos FC Juárez Femenil – 10 puntos Cruz Azul Femenil – 8 puntos Tijuana Femenil – 7 puntos Mazatlán Femenil – 7 puntos León Femenil – 3 puntos Santos Laguna Femenil – 1 punto Atlético de San Luis Femenil – 1 punto Atlas Femenil – 1 punto Querétaro Femenil – 0 puntos Puebla Femenil – 0 puntos Necaxa Femenil – 0 puntos