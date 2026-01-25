México Deportes

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”

El técnico mexicano apoyó la decisión del jugador al elegir representar a Canadá

Javier Aguirre no cuenta con
Javier Aguirre no cuenta con Marcelo Flores para el Mundial. Crédito: Infobae México.

El futuro de Marcelo Flores tomó un giro definitivo tras su elección de representar a Canadá de cara a la Copa Mundial 2026.

La noticia fue confirmada por Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en una reciente conferencia de prensa, poniendo así un cierre respetuoso a la relación entre el joven futbolista y el conjunto azteca. Recalcó que la puerta se cierra sin resentimientos.

Javier Aguirre descartó que sea una pérdida la decisión de Marcelo Flores

Durante su intervención ante los medios, Javier Aguirre explicó que la migración y el contexto actual del futbol permiten que jugadores con doble nacionalidad elijan el mejor camino para sus carreras.

“Cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo”, expresó el entrenador.

El técnico descartó que Flores
El técnico descartó que Flores sea pérdida para el Tri. REUTERS/Henry Romero

Aguirre también recordó que Flores fue convocado en varias ocasiones, aunque no llegó a ser pieza clave en el esquema del ‘Tri’. Subrayó que las oportunidades para el jugador existieron, pero la falta de continuidad en su club influyó en su presencia en la selección.

Finalmente, el técnico deseó éxito a Flores en su nueva etapa con Canadá y negó que se tratara de una “pérdida” para México.

El recorrido de Marcelo Flores en la Selección Mexicana

La trayectoria de Marcelo Flores con México incluyó tres partidos, pero solo uno de ellos fue oficial: en junio de 2022, el futbolista participó en el duelo contra Surinam por la Concacaf Nations League. Los otros dos encuentros, ante Chile en diciembre de 2021 y contra Guatemala en abril de 2022, fueron amistosos.

Durante ese periodo, Gerardo Martino era el encargado del banquillo mexicano. Bajo su dirección, Flores recibió todas sus convocatorias para partidos en los que logró sumar minutos en el campo.

Gerardo Martino convocó a Flores
Gerardo Martino convocó a Flores bajo su gestión. EFE/Esteban Biba

Más adelante, con Jaime Lozano al mando, Flores fue incluido en la lista para la Copa América 2024, aunque no llegó a disputar ningún partido.

Con Javier Aguirre tuvo cero protagonismo, solo lo convocó en una ocasión, durante los amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá en septiembre de 2024, pero en ambas oportunidades el mediocampista permaneció en la banca y no pudo sumar minutos en la cancha.

El camino de Marcelo Flores hacia el Mundial 2026 con Canadá

La determinación de Marcelo Flores de cambiar de federación responde a su aspiración de jugar en una Copa del Mundo. Por lo que el futbolista de Tigres decidió aprovechar su doble nacionalidad y buscar un lugar en la convocatoria final de Jesse Alan Marsch, técnico canadiense.

El proceso de cambio de federación implica trámites administrativos, pero Flores ya ha dejado claro su deseo de integrarse plenamente a la selección de la ‘Hoja de Maple’.

El futbolista de Tigres nunca
El futbolista de Tigres nunca se consolidó en la selección mexicana. EFE.

Dado que Flores ya participó en un partido oficial con México, su cambio de federación requiere seguir un proceso reglamentario ante las autoridades correspondientes, condición indispensable para poder vestir la camiseta de Canadá en competiciones oficiales.

