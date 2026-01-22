México Deportes

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex

El evento deportivo movilizará a más de 5 millones de visitantes, y la CDMX será una sede importante por albergar la inauguración en el Estadio Azteca




A 140 días del inicio de la Copa Mundial 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sostuvieron un diálogo sobre el impacto económico que tendrá el evento de la FIFA en el país.

Junto con el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, dialogaron sobre la infraestructura, inversión y derrama económica que tendrá el Mundial 2026.

La Copa Mundial 2026 desplegará 104 partidos con la participación de 48 selecciones nacionales, un formato inédito que obliga a redimensionar la logística y la economía del evento. Con este horizonte, México se presenta como anfitrión listo para recibir al mundo y reforzar su peso específico tanto en desarrollo económico como en proyección cultural.

¿Cuál será la derrama económica que dejará el Mundial 2026 en México?

El propietario del Estadio Banorte visitó las instalaciones del recinto para supervisar el avance de la obra previo a su reapertura.Crédito: IG/ @mr_surfaces

México, Estados Unidos y Canadá se preparan para recibir el Mundial 2026, un evento sin precedentes que movilizará a más de 5 millones de visitantes y generará una derrama superior a USD tres mil millones, según datos presentados a la comunidad empresarial por Mikel Arriola.

La cita futbolística, que reúne a tres países del bloque económico más poderoso del continente, apunta a ser el mayor acontecimiento deportivo y económico en la historia regional.

Durante la sesión ante Coparmex, Arriola articuló la magnitud del protagonismo compartido por las tres naciones. Juntos, suman el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y conforman un mercado que rebasa los 500 millones de personas. En ese contexto, México ocupa el lugar trece entre las mayores economías globales, despuntando como eje del vínculo cultural que representa el futbol en Norteamérica.


Arriola articuló la magnitud del protagonismo compartido por las tres naciones. Juntos, suman el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial (Photo by Dan Mullan / POOL / AFP)
  • El impacto económico del futbol en México ya es notorio y subraya el potencial de expansión con el Mundial. El propio Arriola detalló que la industria futbolística nacional representa el 0.6% del PIB total y el 54% del PIB generado por el sector deportivo.
  • Además, sostiene más de 147.300 empleos directos e indirectos, consolidándose como un sector estratégico tanto en cifras de inversión como de bienestar social.

De cara a 2026, el sector privado y el Estado han activado una serie de obras de infraestructura sin precedentes en las sedes mexicanas: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Estas inversiones colectivas ascienden a miles de millones de dólares dirigidos a la mejora de estadios, sistemas de transporte y aeropuertos, en consonancia con el salto esperado en turismo y actividad económica.

  • Las proyecciones oficiales anticipan que el país recibirá más de 5.5 millones de turistas durante el torneo, cifra que alimenta las previsiones de una movilización económica superior a USD 3 mil 000 millones.

Esta expectativa cuenta con el aval de los resultados competitivos obtenidos en 2025: la Selección Sub-20 masculina se posicionó entre los ocho mejores equipos del mundo, mientras que la Sub-17 femenina alcanzó un histórico tercer lugar.

El camino hacia el Mundial también se apoya en la transformación metodológica del futbol mexicano. Destaca el plan estratégico para la Selección Nacional Mayor bajo la conducción de Javier Aguirre.

En su intervención, Arriola reconoció la labor conjunta con Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, y Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA.

Mundial 2026 Mundial México 2026 Selección Mexicana Coparmex derrama económica

