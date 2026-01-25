México Deportes

Javier Aguirre declara que llevará a la mayoría de jugadores que serán convocados al Mundial 2026 en la fecha FIFA de marzo

El Vasco adelantó que el 80% de su lista final ya se encuentra definido, por lo que cerca de seis o siete lugares todavía están en disputa

El Vasco adelantó que el 80% de su lista final ya se encuentra definido, por lo que cerca de seis o siete lugares todavía están en disputa. (Instagram: @miseleccionmx)

Javier Aguirre reveló en conferencia de prensa que cada día fortalece más el armado de su lista final para la Copa del Mundo, ya que para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, prevé una convocatoria lo más cercana posible al roster definitivo que llevará al Mundial 2026.

No obstante, el “Vasco” dejó claro que aún persisten dudas en algunas posiciones clave, donde la competencia sigue abierta y en los próximos meses se definirá quiénes son los futbolistas que le ayuden a completar la lista final.

Ayer comentaba con unos colegas de Bolivia, que ponía ya una cantidad del 80 por ciento de la lista final. Sin temor a equivocarme, donde menos problemas tengo es la portería”, comentó Javier en conferencia de prensa.

Cuál será la lista de jugadores convocados para el mundial 2026

El Vasco adelanta que los convocados para Portugal y Bélgica serán los más cercanos a ir al mundial. (REUTERS/Aris Martinez)

Javier Aguirre había adelantado antes del duelo ante Panamá que su lista para el Mundial “ya va muy avanzada” y hoy ratificó que los amistosos de marzo frente a Portugal y Bélgica mostrarán el equipo más cercano al que presentará en la Copa del Mundo.

La lista oficial que exige la FIFA para la Copa del Mundo consta de 26 jugadores, aunque se permite convocar futbolistas como emergencia en caso de que exista algún tipo de lesión.

“Siempre hay un colchón ahí, porque evidentemente puede haber una lesión o contratiempo, como ha pasado antes. Si un jugador elige no estar, lo entendería y estaría de acuerdo. Tomamos precauciones, hemos aprendido de errores pasados y lo haremos correctamente”, explicó el estratega nacional.

Javier Aguirre también adelantó que ya comunicó a todo el plantel que difícilmente jugarán los 27 convocados para estos dos enfrentamientos y sumado a ello, prevé al menos cinco cambios para enfrentar a Bolivia respecto al partido frente a Panamá.

“Sería importante verlos a todos; buscamos a los mejores para el Mundial. Aunque son jóvenes, nos interesa que tengan un buen recorrido. Esto es un paso más hacia adelante”, concluyó el “Vasco”.

Qué opina el Vasco Aguirre sobre la decisión de Marcelo Flores de jugar con Canadá

Javier Aguirre le deseó todo el éxito a Marcelo Flores, pero señala que no lo extrañarán. (Infobae México)

En conferencia de prensa ante los medios de comunicación, el Vasco explicó que el jugador tiene toda la libertad de elegir el mejor camino para sus carreras, ya que la migración y las reglas lo permiten.

“Cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo”, comentó el entrenador.

Además, expresó que la falta de minutos y continuidad en su club fueron los factores determinantes para que no tuviera mayor regularidad dentro de las convocatorias del tricolor.

Partidos Selección Mexicana previo al Mundial 2026

El tricolor tiene previsto entre dos o tres juegos más después de la fecha FIFA de marzo previo al comienzo del mundial. (X/ @miseleccionmxEN)

A falta de confirmarse algunos partidos previo al comienzo del Mundial 2026, estos son los juegos que México tiene programados hasta ahora previo al comienzo del mundial:

  • Panamá 0-1 México (22 de enero)
  • Bolivia vs México (25 de enero a las 13:30 horas)
  • México vs Islandia (25 de febrero a las 20:00 horas)
  • México vs Portugal
  • México vs Bélgica

*Se rumora que habrá por lo menos dos juegos más antes de la Copa del Mundo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano

