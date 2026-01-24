México Deportes

Paul Heyman reconoce el talento de Penta Zero Miedo y augura un futuro estelar en WWE: “Es realmente especial”

El directivo destaca el respaldo del público hacia el luchador mexicano

El documental WWE Unreal reveló conversaciones internas sobre su futuro.

Desde su caída ante Dominik Mysterio en la disputa por el Campeonato Intercontinental, Penta Zero Miedo ha quedado fuera de la conversación por títulos de media cartelera y ha visto reducido su tiempo frente a las cámaras en WWE. Sin embargo, el respaldo del público hacia el luchador mexicano no ha disminuido, una situación que no ha pasado desapercibida para Paul Heyman dentro de la empresa.

Ese reconocimiento quedó evidenciado en la segunda temporada del documental WWE Unreal, donde se muestran reuniones creativas encabezadas por Triple H y Bruce Prichard. En dichas sesiones, Heyman destacó de forma reiterada la conexión que el oriundo de Ecatepec ha logrado con la afición, asegurando que el proyecto con Penta va más allá de lo planeado inicialmente.

La reacción del público contrasta con su posición actual en el roster.
“Sé que dijimos esto de antemano, sé que lo dijimos cuando debutó. Tenemos algo con este maldito Penta. Hay dos cosas que aprendes con el tiempo. Primero, escuchas la ovación de estrella cuando surge. Pero entiendes que solo es una ovación de estrella. Sin embargo, en un combate, cuando estás vendiendo castigo y empiezas a levantarse, ¿cuál es la reacción? Porque ahí es cuando (los fans) tienen que preocuparse por ti, para que hagas tu remontada”, expresó Heyman durante la junta creativa.

A pesar de ese respaldo interno, la falta de un empuje más sólido responde directamente a la postura de Triple H, quien como jefe creativo tiene la última palabra sobre las historias que llegan a televisión. Aunque existe un equipo de escritores, las decisiones finales sobre quién avanza y quién se mantiene en pausa pasan exclusivamente por su aprobación.

El caso de Penta no es aislado. Bajo la gestión creativa de Paul Levesque, ningún luchador mexicano ha logrado consolidarse en la escena principal del Main Roster. Andrade Cien Almas obtuvo campeonatos en NXT, pero su ascenso se frenó tras llegar al elenco estelar. Incluso Alberto del Río, el mexicano más exitoso en la historia de WWE, brilló durante la era de Vince McMahon, pero perdió protagonismo cuando Triple H asumió mayor control creativo.

El Zero Miedo aseguró que Triple H le tiene una gran confianza y apuesta mucho por él en WWE.

Aun así, Del Río ha señalado públicamente a Penta como un heredero natural del legado mexicano en la empresa, calificándolo como un “luchador fenomenal que tiene todo para tomar la estafeta que tanto Rey Mysterio como Alberto del Río estamos dejando”.

Heyman cerró su análisis subrayando que, aunque Penta aún no ha conquistado un campeonato desde su llegada a WWE el año pasado, su nivel de reacción supera al de muchas superestrellas del roster principal.

El mexicano liquidó a su rival con una combinación de movimientos letales, consolidando una de sus mejores noches en WWE.
“Son esos 30 segundos en los que estás vendiendo y empiezas a incorporarte, es como: ‘joder, necesito hacer esto, necesito hacerlo’, y el público se pone de tu lado. Penta está over como la hostia. Cuando hizo el movimiento para ir por la escalera, querían que ganara con todas sus fuerzas. Te lo digo, tenemos algo realmente especial con él“.

