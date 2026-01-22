México Deportes

Producción donde aparece Checo Pérez es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

La ceremonia de la 98.ª edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Este jueves 22 de enero se dieron a conocer las nominaciones de la 98ª edición de los Premios Oscar, entre las que figura la película Formula 1, producción en la que tiene una aparición el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Formula 1 compite en la categoría de Mejor Película y suma más nominaciones

Brad Pitt durante el Gran
Brad Pitt durante el Gran Premio de México 2024, en una de las jornadas de grabación de F1, la película. (EFE/ Mario Guzmán)

La producción cinematográfica, estrenada el 27 de junio de 2025 y protagonizada por Brad Pitt, fue nominada a Mejor Película en los Premios de la Academia.

La cinta integra a pilotos reales de la parrilla de la Fórmula 1 durante la temporada 2024, quienes tuvieron apariciones breves pero relevantes dentro de la historia.

Entre ellos se encuentra Checo Pérez, quien comparte escena con el protagonista y forma parte de una producción que buscó retratar el entorno real del campeonato.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además de la categoría principal, la Formula 1 también fue considerada en Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, de acuerdo con el anuncio oficial de la Academia.

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026.

De qué trata Formula 1, la película ambientada en el mundo del automovilismo

Tráiler Oficial

Formula 1 es un drama deportivo dirigido por Joseph Kosinski y producido por Lewis Hamilton. La historia sigue a Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, un piloto que fue una promesa de la máxima categoría en la década de los noventa hasta que un accidente lo obligó a retirarse de la competencia.

Años después, Hayes regresa al automovilismo tras ser contactado por Rubén Cervantes, dueño del equipo ficticio APXGP, interpretado por Javier Bardem, con el objetivo de rescatar a una escudería en crisis.

La película fue filmada durante fines de semana de Grandes Premios reales, incorporando locaciones, monoplazas y la presencia de pilotos activos, lo que le permitió reforzar su enfoque realista.

