“Hagamos historia”: Checo Pérez lanza emotivo mensaje tras el primer rodaje de Cadillac en la Fórmula 1

(Instagram / @cadillacf1)

Sergio ‘Checo’ Pérez dio inicio a su etapa con Cadillac F1 Team durante el primer rodaje del monoplaza que la escudería utilizará en su debut en la Fórmula 1 en la temporada 2026.

La actividad se llevó a cabo en el circuito de Silverstone, Inglaterra, donde el piloto mexicano participó en un shakedown de 200 kilómetros como parte de una jornada de filmación.

En este primer contacto con el auto, Pérez compartió un mensaje dirigido al equipo a través del team radio, marcando el arranque público del proyecto y el inicio de los trabajos en pista.

El primer mensaje de Checo Pérez con Cadillac F1 Team

Silverstone marca el arranque del proyecto Cadillac con Checo Pérez. (Instagram / @cadillacf1)

Durante la sesión en Silverstone, Checo Pérez se dirigió al equipo tras completar las primeras vueltas del monoplaza, destacando el momento que atraviesa la escudería en su proceso de ingreso a la F1.

“Chicos, estoy sumamente orgulloso de todos ustedes; este es un momento muy especial para Cadillac F1 Team. Hagamos historia juntos, gracias”, expresó el piloto mexicano en su primer team radio con el equipo.

El rodaje no estuvo exento de contratiempos, ya que se presentaron problemas iniciales en el encendido del motor Ferrari, situación que retrasó el inicio de la actividad. A pesar de ello, Pérez logró completar las vueltas de instalación previstas dentro del programa de la jornada.

Primer rodaje y preparación rumbo a los test en Barcelona

La primera vuelta de algo más grande ( X / @Cadillac_F1)

La sesión tuvo como objetivo principal la verificación de sistemas y el ajuste de detalles técnicos antes de los test privados que Cadillac realizará del 26 al 30 de enero en Barcelona, España.

Estas pruebas servirán para continuar con el desarrollo del monoplaza previo a su estreno competitivo.

(Instagram / @cadillacf1)

Tras finalizar la actividad, Pérez volvió a referirse al trabajo realizado por el equipo y al significado de este primer paso en el proyecto:

“Cada persona ha trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emotivo ser parte de la historia del automovilismo; podemos, y debemos, disfrutarlo todos, pero esto me ha encendido absolutamente para ir por más. Solo quiero volver a subirme y acumular kilómetros: esto es solo el comienzo”.

Pérez y Bottas, la dupla inicial de Cadillac en la Fórmula 1

(X / Formula 1)

El proyecto de Cadillac contempla a Valtteri Bottas como coequipero de Sergio Pérez. El piloto finlandés presenció el shakedown desde el garaje y también destacó el trabajo colectivo del equipo tras el primer rodaje del auto.

“Como equipo hicimos historia hoy; Checo dio las primeras vueltas con el coche funcionando sin problemas. Estoy orgulloso de todo el equipo por llegar a este punto, lo cual es realmente impresionante”, señaló Bottas.

La escudería estadounidense debutará oficialmente en la máxima categoría esta temporada, que comenzará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia, y concluirá del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi. El Gran Premio de México está programado como la vigésima fecha del calendario, dentro de la gira americana.