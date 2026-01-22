México Deportes

Hinchas de la Real Sociedad recuerdan a Carlos Vela y su paso por LaLiga: “El mejor extranjero que ha venido”

El exfutbolista mexicano sigue generando conversación entre los aficionados

Mientras unos lo idolatran, otros cuestionan su impacto o no lo recuerdan. (Ilustración: Jovani Pérez)

El paso de Carlos Vela por la Real Sociedad dejó una huella profunda en San Sebastián, aunque no todos los aficionados mantienen el mismo recuerdo del exfutbolista mexicano. A siete años de su llegada al club y tras una etapa que se extendió durante siete temporadas, el atacante sigue generando opiniones encontradas entre la afición del conjunto Txuri-urdin.

Durante su estancia en la Liga Española, Vela disputó 250 encuentros oficiales con la Real Sociedad, en los que logró marcar 73 goles y aportar 43 asistencias. Estas cifras lo colocaron como una de las piezas más importantes del equipo en esa etapa, además de convertirlo en uno de los extranjeros más destacados que han vestido la camiseta del club vasco en años recientes.

Algunos seguidores colocan al mexicano entre los grandes del club.

Con la intención de conocer cómo es recordado el delantero mexicano en la actualidad, el creador de contenido El Rubio MX visitó el Estadio de Anoeta, donde entrevistó a varios seguidores del equipo para conocer su percepción sobre quien fuera conocido como ‘El Bombardero’. Las respuestas reflejaron tanto admiración como opiniones críticas.

Uno de los aficionados no dudó en destacar la calidad de Vela y su impacto en el club: “Para mí, el mejor extranjero que ha pasado. Que es uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Real, sin duda. ¿Se podría volver aunque sea así a jugar algo? Todavía”. La declaración resume el cariño que una parte de la afición aún conserva por el atacante mexicano.

El atacante mexicano se volvió un referente de la institución erreala. Foto: X/Resaca Deportiva

Otro seguidor coincidió en la valoración positiva y lamentó que no haya surgido un reemplazo similar: “Pues que nos gustaba mucho, que necesitábamos otro igual. A ver si viene uno de México como Carlos Vela. Es esta estaría difícil. Leyenda mexicana. Jugó un gran jugador. Y se le había pillado muy joven, cuando jugaba. Sí, fenómeno, sí, un fenómeno”. Para este sector, Vela marcó una época y dejó un estándar complicado de igualar.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron favorables. Algunos aficionados señalaron aspectos de su estilo de juego que generaban dudas, como lo expresó otro entrevistado: “Bueno, trabajaba poco, pero era muy bueno”. Este comentario refleja una crítica recurrente hacia el futbolista, relacionada con su constancia y entrega dentro del campo.

El mexicano conoce la liga española tras su paso por la Real Sociedad

También hubo seguidores que sorprendieron al admitir que no tenían referencias claras sobre Carlos Vela o que no lograban identificar su legado dentro del club. Estas respuestas evidenciaron el paso del tiempo y la renovación generacional entre los aficionados de la Real Sociedad.

El exfutbolista mexicano sigue generando conversación entre los aficionados. Crédito: TikTok / elrubiomx_

El ejercicio realizado por El Rubio MX dejó claro que, aunque Carlos Vela es considerado por muchos como una figura histórica y uno de los mejores extranjeros en la historia reciente del club, su recuerdo no es unánime. Entre elogios, críticas y desconocimiento, el nombre del mexicano sigue provocando conversación en las gradas de Anoeta.

