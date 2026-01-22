Del futbol profesional a la talacha: Oribe Peralta es presentado por Chivas Impulsora

El campeón olímpico regresa a las canchas para jugar en el futbol amateur (IG, chivasimpulsoraoficial)

Chivas Impulsora, equipo amateur de la Ciudad de México, anunció a través de sus redes sociales la contratación de Oribe Peralta, histórico jugador del futbol mexicano, para disputar el Torneo Norte Sur Ciudad de México 2026.

Esta noticia ha generado revuelo entre los aficionados, ya que se trata del regreso de uno de los futbolistas que estuvo presente y fue pieza fundamental para la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Además, el delantero volverá a vestir la camiseta rojiblanca pero ahora lo hará desde la talacha, donde espera conseguir mejores resultados que los obtenidos con el Club Deportivo Guadalajara de la Liga Mx.

Mensaje del club rojiblanco en redes sociales

El ex campeón olímpico en Londres 2012 regresa a las canchas para disputar un torneo amateur en Ciudad de México. (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Chivas Impulsora, equipo amateur con sede en la Ciudad de México, confirmó este jueves la contratación de Oribe Peralta a través de un comunicado oficial en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“Las historias grandes continúan.

Hay nombres que no necesitan presentación. Hay trayectorias que inspiran generaciones.

Hoy, Chivas Impulsora abre sus puertas a un futbolista que marcó la historia del fútbol mexicano, un campeón olímpico, un referente dentro y fuera de la cancha.

Con orgullo, pasión y visión del futuro, le damos la bienvenida a quien llega a compartir experiencia, liderazgo y corazón.”

Oribe Peralta fue parte de las Chivas del Guadalajara en la Liga Mx de la temporada 2019 al 2021, donde su estadía por el club fue durante criticada debido a su bajo rendimiento y el elevado costo del fichaje, lo cual marcó el cierre de una carrera que fue exitosa al ser un ídolo tanto para Santos Laguna como para el América.

Oribe Peralta aún no se pronuncia al respecto

Oribe Peralta (i) de Chivas disputa el balón con Fernando Navarro (d) de León durante el juego de ida de la semifinal del torneo Guardianes 2020 de la liga de fútbol mexicano, en el estadio Akron de Guadalajara, estado de Jalisco (México). (EFE/ Francisco Guasco/Archivo)

A pesar del alboroto generado por el anuncio de su regreso al fútbol, Oribe Peralta aún no se ha pronunciado al respecto.

La falta de declaraciones oficiales del “Cepillo” mantiene en vilo a los aficionados, quienes especulan sobre los detalles de su incorporación al equipo amateur de la Ciudad de México.

Sin embargo, el club reafirma que el campeón olímpico llega a la institución con el objetivo de aportar su experiencia y liderazgo.