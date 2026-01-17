México Deportes

Oribe Peralta abre el debate sobre los naturalizados en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El exseleccionado nacional consideró que el Tri debe priorizar a futbolistas nacidos en México por encima de los naturalizados

(Buda Mendes/Getty Images)
(Buda Mendes/Getty Images)

Oribe Peralta se pronunció sobre el uso de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana y consideró que el combinado nacional debe priorizar a futbolistas nacidos en el país.

El exdelantero del Tri abordó el tema previo a su participación en el Juego de Leyendas celebrado en Monterrey, en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Peralta pide mayor respaldo a futbolistas mexicanos

Julián Quiñones. (Jessica Alcheh-USA TODAY
Julián Quiñones. (Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

Cuestionado sobre el caso de los jugadores naturalizados, Oribe Peralta señaló que, aunque algunos pueden aportar al equipo nacional, la prioridad debería estar en los futbolistas mexicanos.

En ese contexto, hizo referencia a situaciones en las que, a su juicio, algunos jugadores optan por la naturalización únicamente para disputar una Copa del Mundo.

“Los naturalizados funcionan, pero siempre le daría más oportunidad a los mexicanos. Al final (Julián) Quiñones se formó aquí y es más entendible, pero en muchos otros casos hay jugadores que solo se naturalizan para poder jugar un Mundial. En esos casos, se les debería dar prioridad a los mexicanos”, declaró el exseleccionado nacional.

Las declaraciones surgieron al ser cuestionado específicamente sobre Julián Quiñones, a quien distinguió como un caso diferente por su prolongada trayectoria dentro del futbol mexicano.

Su visión del ataque del Tri y mensaje a la afición

(AP Foto/Eakin Howard)
(AP Foto/Eakin Howard)

En el mismo encuentro con la prensa, Peralta compartió su perspectiva sobre el ataque de la Selección Mexicana y el rol que podrían desempeñar algunos futbolistas.

Afirmó que Raúl Jiménez debe ser una pieza fija en el esquema del equipo nacional y mencionó opciones para acompañarlo en el frente ofensivo, dependiendo del sistema que decida utilizar el director técnico.

“Para mí, Raúl (Jiménez) es inamovible en esa posición, después si tienes que incluir a un segundo nueve, podría ser (Germán) Berterame. Luego podría estar también Quiñones, que hace muy bien de doble nueve”, expresó.

Finalmente, Oribe Peralta se refirió al papel de la afición y a la importancia de jugar en la Ciudad de México, al considerar que factores como la altura y el estadio deben representar una ventaja para el Tri, siempre acompañados del respaldo en las tribunas.

“La altura pesa, el jugar en ese estadio impone, la afición sí está metida y consciente. Se puede exigir, siempre y cuando hayas apoyado primero, siempre y cuando estés ahí”, señaló.

Oribe Peralta Selección Mexicana Mundial 2026

