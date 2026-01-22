América vs Necaxa en riesgo de ser cancelado por concierto de Kanye West: esto comentó el alcalde de la Benito Juárez

El ajuste oficial podría anunciarse días antes del duelo ante Necaxa.

El América se encuentra ante un escenario logístico complejo previo a su compromiso ante Necaxa, programado para el sábado 31 de enero, debido a un posible conflicto de horarios con un evento musical de gran magnitud en la misma zona. La situación ha encendido alertas en la Alcaldía Benito Juárez, donde las autoridades ya evalúan ajustes para evitar riesgos operativos y de seguridad.

El partido de la Liga MX está pactado para disputarse a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que ese mismo día, a las 20:00 horas, está previsto el inicio del concierto del rapero Kanye West en la Plaza de Toros México. La cercanía entre ambos recintos ha sido históricamente un factor sensible para la planeación de eventos masivos, debido al impacto que generan en vialidades, servicios de emergencia y seguridad pública.

Los boletos del concierto del famoso rapero se encuentran agotados.

En años recientes, la alcaldía ha establecido lineamientos estrictos que impiden la realización simultánea de dos espectáculos de alta convocatoria en esta zona de la capital, con el objetivo de proteger a los habitantes del sector y garantizar condiciones adecuadas para los asistentes. Bajo ese antecedente, surgieron versiones sobre una posible cancelación de alguno de los eventos, lo que generó incertidumbre entre aficionados y público en general.

Sin embargo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, salió a aclarar la situación y descartó que exista riesgo de suspensión, aunque confirmó que sí habrá modificaciones para evitar empalmes. En declaraciones otorgadas al medio Uno Tv, el edil fue enfático sobre la postura de la administración local.

El juego del América-Necaxa podría tener un cambio de horario.

“No se cancelan, yo cuando les vuelva a dar información va a ser verídica, confirmada… no depende de mí, depende de horarios, hasta de televisión, de la federación”, señaló el funcionario.

Mendoza subrayó que la prioridad del gobierno local es mantener el orden y la seguridad en la demarcación, por lo que no permitirá que ambos eventos coincidan en el mismo horario.

La alcaldía Benito Juárez es la más segura de la CDMX. Foto: Cortesía.

“Nunca se van a empalmar, esa es una decisión de este gobierno en la alcaldía Benito Juárez y quiero que sepan que la prioridad de la alcaldía y de mi persona es primero los vecinos”, afirmó.

De acuerdo con información extraoficial, la alternativa que actualmente se analiza apunta a que sea el Club América quien ajuste el horario de su encuentro ante Necaxa, permitiendo así que tanto el partido como el concierto cuenten con la autorización correspondiente. La resolución final podría darse a conocer el próximo lunes 26 de enero, una vez que se definan los acuerdos con autoridades, federación y cadenas de televisión involucradas.