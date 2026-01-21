México Deportes

Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

Las versiones sobre la salida de Berterame activaron el radar ofensivo de Rayados, donde el nombre de Pulido aparece como una posibilidad

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La posible salida de Germán Berterame ha abierto un nuevo escenario en Rayados de Monterrey, que ya analiza alternativas para cubrir una eventual baja en su ataque.

Ante este panorama, el nombre de Alan Pulido ha comenzado a circular como una opción que estaría en el radar del club regiomontano, de acuerdo con versiones periodísticas difundidas en las últimas horas.

(REUTERS)
(REUTERS)

Diversos reportes señalan que Inter Miami CF habría cerrado el traspaso de Berterame tras cubrir la cláusula de rescisión, cercana a los 15 millones de dólares. Aunque el movimiento no ha sido anunciado de manera oficial, la posibilidad de su salida obligaría a Monterrey a reaccionar en pleno mercado de transferencias.

Rayados analiza opciones ante la posible salida de Berterame

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Bajo ese contexto, el club regiomontano estaría evaluando perfiles que puedan ocupar el rol de centro delantero. Según información del periodista deportivo Luis Castillo, el nombre de Alan Pulido ha tomado fuerza dentro del entorno de Rayados, como una alternativa para reforzar el ataque en caso de concretarse la baja de Berterame.

“Alan Pulido es el objetivo de Rayados, ante la inminente baja de Germán Berterame”, publicó Castillo en su cuenta de X.

Hasta el momento, la directiva de Monterrey no ha emitido postura oficial sobre el tema, por lo que cualquier movimiento se mantiene en el terreno de los reportes periodísticos.

La situación de Pulido en Chivas abre la puerta a una negociación

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pulido regresó a Chivas el año pasado con la expectativa de convertirse en una pieza clave del ataque; sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo conforme avanzó el torneo, particularmente tras la aparición de Armando ‘La Hormiga’ González, quien ganó terreno en la rotación ofensiva.

De acuerdo con las versiones difundidas, el delantero tamaulipeco no entraría en los planes del técnico Gabriel Milito, situación que habría llevado a la directiva rojiblanca a mostrarse abierta a negociar un posible traspaso en esta misma ventana.

Uno de los factores que complicó su salida durante el invierno fue el tema salarial, aunque los reportes indican que Rayados no tendría inconveniente en igualar sus condiciones económicas, en caso de avanzar el interés.

Con Domènec Torrent al frente del proyecto deportivo, Monterrey atraviesa un periodo de decisiones clave. La eventual salida de Berterame dejaría un hueco importante en la ofensiva, mientras la afición permanece atenta a los movimientos que pueda realizar el club para mantenerse como protagonista del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Alan PulidoRayadosMonterreyGermán BerterameClausura 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro

Su regreso al cuadrilátero le ha abierto la posibilidad de buscar un cinturón en un futuro

Julio César Chávez asegura que

Cómo le fue a los mexicanos en la jornada del Australian Open 2026 este 20 de marzo

Sigue la actividad de los tenistas mexicanos en el primer Grand Slam de la temporada

Cómo le fue a los

Fabio Capello advierte sobre el futuro de Santi Gimenez en Europa: “Está sufriendo la presión”

El histórico entrenador evidencia la importancia de tener un plan integral para que los extranjeros se puedan adaptar al fútbol del viejo continente

Fabio Capello advierte sobre el

Directiva de Pumas se pronuncia sobre la continuidad de Keylor Navas

El vicepresidente deportivo del Club Universitario subrayó la jerarquía y el profesionalismo del guardameta, cuyo contrato concluye al término de la temporada

Directiva de Pumas se pronuncia

Aitana Bonmatí no descarta jugar en la Liga MX: “Es un futbol que está creciendo”

La campeona del mundo observa oportunidades de desarrollo y competitividad con la llegada de figuras extranjeras a nuestro país

Aitana Bonmatí no descarta jugar
MÁS NOTICIAS

NARCO

El paso a paso del

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

Departamento de Justicia de EEUU celebra entrega de 37 narcos: “Logro histórico de Trump”

Así es Isla Musala, la zona residencial de Culiacán donde secuestraron a la tiktoker Nicholette y en la que celebraron al Chapo Guzmán

Atacan a dos hermanas en Mexicali, Baja California: una muere y otra resultó herida

El embajador Ronald Johnson resalta “la voluntad compartida” de México y EEUU para entregar a “narcoterroristas”

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda cuenta una experiencia

Martha Higareda cuenta una experiencia espiritual que vivió cuando se debatió entre la vida y la muerte

¿Eiza González nominada a los Razzies 2026? La actriz responde a rumores y desmiente versión

Diagnostican dengue a Carin León y reprograma sus shows en la Feria de León 2026: estos días se presentará

¡Paris Hilton pone la mirada en México! Karime Pindter, invitada de honor en su exclusiva premiere: “Noche icónica”

Danna vuelve a cantar como Rapunzel y desata nostalgia entre millones de fans

DEPORTES

Julio César Chávez asegura que

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro

Cómo le fue a los mexicanos en la jornada del Australian Open 2026 este 20 de marzo

Fabio Capello advierte sobre el futuro de Santi Gimenez en Europa: “Está sufriendo la presión”

Directiva de Pumas se pronuncia sobre la continuidad de Keylor Navas

Aitana Bonmatí no descarta jugar en la Liga MX: “Es un futbol que está creciendo”