Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La posible salida de Germán Berterame ha abierto un nuevo escenario en Rayados de Monterrey, que ya analiza alternativas para cubrir una eventual baja en su ataque.

Ante este panorama, el nombre de Alan Pulido ha comenzado a circular como una opción que estaría en el radar del club regiomontano, de acuerdo con versiones periodísticas difundidas en las últimas horas.

(REUTERS)

Diversos reportes señalan que Inter Miami CF habría cerrado el traspaso de Berterame tras cubrir la cláusula de rescisión, cercana a los 15 millones de dólares. Aunque el movimiento no ha sido anunciado de manera oficial, la posibilidad de su salida obligaría a Monterrey a reaccionar en pleno mercado de transferencias.

Rayados analiza opciones ante la posible salida de Berterame

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Bajo ese contexto, el club regiomontano estaría evaluando perfiles que puedan ocupar el rol de centro delantero. Según información del periodista deportivo Luis Castillo, el nombre de Alan Pulido ha tomado fuerza dentro del entorno de Rayados, como una alternativa para reforzar el ataque en caso de concretarse la baja de Berterame.

“Alan Pulido es el objetivo de Rayados, ante la inminente baja de Germán Berterame”, publicó Castillo en su cuenta de X.

Hasta el momento, la directiva de Monterrey no ha emitido postura oficial sobre el tema, por lo que cualquier movimiento se mantiene en el terreno de los reportes periodísticos.

La situación de Pulido en Chivas abre la puerta a una negociación

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pulido regresó a Chivas el año pasado con la expectativa de convertirse en una pieza clave del ataque; sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo conforme avanzó el torneo, particularmente tras la aparición de Armando ‘La Hormiga’ González, quien ganó terreno en la rotación ofensiva.

De acuerdo con las versiones difundidas, el delantero tamaulipeco no entraría en los planes del técnico Gabriel Milito, situación que habría llevado a la directiva rojiblanca a mostrarse abierta a negociar un posible traspaso en esta misma ventana.

Uno de los factores que complicó su salida durante el invierno fue el tema salarial, aunque los reportes indican que Rayados no tendría inconveniente en igualar sus condiciones económicas, en caso de avanzar el interés.

Con Domènec Torrent al frente del proyecto deportivo, Monterrey atraviesa un periodo de decisiones clave. La eventual salida de Berterame dejaría un hueco importante en la ofensiva, mientras la afición permanece atenta a los movimientos que pueda realizar el club para mantenerse como protagonista del futbol mexicano.