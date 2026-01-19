México Deportes

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

El super líder de la Serie A buscará formar una fortaleza en el Giuseppe Meazza para que los tres puntos se queden en casa

El duelo entre italianos e ingleses es uno de los más esperados de la Jornada 8. (Jovani Pérez | Infobae México)

La Champions League vivirá una de sus noches más esperadas con el enfrentamiento entre Inter de Milán y Arsenal en el estadio Giuseppe Meazza. Los italianos buscan reafirmar su condición de favoritos, pero los ingleses quieren robarse los tres puntos.

Ambos conjuntos lideran sus respectivas ligas (Serie A y Premier League), por lo que se convierte en el enfrentamiento más atractivo de la penúltima jornada de la fase de grupos del torneo europeo más importante en el mundo del futbol.

Los milaneses pretenden frenar el poderío ofensivo de los gunners utilizando la localía. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Cómo llega el Inter de Milán

El Inter de Milán se presenta fortalecido en casa, con una defensa férrea, un centro del campo poderoso y delanteros atentos a aprovechar cualquier oportunidad. El equipo cuenta con el respaldo de su afición en el Giuseppe Meazza, considerado un auténtico fortín durante las noches europeas.

En sus últimos cinco partidos oficiales, el Inter exhibió solidez:

  • Inter 1-0 Lecce (14/01/26).
  • Inter 2-2 Nápoles (11/01/26).
  • Parma 0-2 Inter (07/01/26).
  • Inter 3-1 Bolonia (04/01/26).
  • Atalanta 0-1 Inter (28/12/25).

La posible formación inicial incluye a Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Zielinski, Barella, Mkitharyan, Diouf, Augusto, Thuram y Bonny. Esta alineación combina experiencia defensiva, fortaleza en el centro del campo y una delantera capaz de desequilibrar.

Los dirigidos por Cristian Chivu quieren adjudicarse los tres puntos, pero enfrente tendrán al líder de Inglaterra. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Cómo llega el Arsenal

El Arsenal llega a Italia con confianza tras imponerse en el derbi de Londres disputado en Stamford Bridge. El conjunto dirigido por Mikel Arteta mantiene su apuesta por la presión alta, la circulación rápida y el control del balón como bases de su propuesta ofensiva.

Los resultados recientes respaldan el buen momento de los gunners:

  • Chelsea 2-3 Arsenal (14/01/26).
  • Portsmouth 1-4 Arsenal (11/01/26).
  • Arsenal 0-0 Liverpool (08/01/26).
  • Bournemouth 2-3 Arsenal (03/01/26).
  • Arsenal 4-1 Aston Villa (30/12/25).

La probable alineación contempla a Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard y Gyokeres. El equipo muestra equilibrio defensivo, dinamismo en el centro del campo y variantes en ataque.

Viajar a cancha rival no ha representado un problema para los británicos en esta Champions. (Reuters/Peter Cziborra)

Horario y transmisión

El partido entre Inter de Milán y Arsenal por la Champions League se jugará el martes 20 de enero en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. El inicio está previsto para las 21:00 horas en España, 14:00 en México y 15:00 en Estados Unidos. La transmisión estará disponible en México a través de Sky Sports y SKY HD.

El choque en el Giuseppe Meazza promete alternativas en el juego y máxima intensidad. El Inter parte con una leve ventaja por su fortaleza local, aunque el Arsenal cuenta con recursos para buscar un resultado positivo en Europa.

El Estadio Giuseppe Meazza será el escenario para este esperado encuentro.

Historial de enfrentamientos

El Inter de Milán y el Arsenal han protagonizado enfrentamientos destacados en competencias europeas, en particular durante la fase de grupos de la UEFA Champions League. Estos duelos reflejan la intensidad y la calidad futbolística de ambos clubes en el escenario continental.

Los encuentros entre ambos equipos se han dado en la temporada 2003-2004 de la Champions League:

  • 17 de septiembre de 2003: Arsenal recibió al Inter de Milán en el estadio Highbury. El equipo italiano se impuso con un contundente 3-0, con goles de Julio Cruz, Andy van der Meyde y Obafemi Martins.
  • 25 de noviembre de 2003: En el partido de vuelta, disputado en el estadio Giuseppe Meazza, el Arsenal logró una victoria histórica por 5-1. Los goles fueron anotados por Thierry Henry (2), Freddie Ljungberg, Edu y Robert Pirès para los londinenses; el tanto del Inter fue obra de Christian Vieri.

Estos duelos resultaron decisivos para la clasificación de los ingleses a la siguiente ronda de la competencia, mientras que el Inter quedó eliminado. Los encuentros entre ambos equipos no se han repetido en otras fases oficiales de la Champions League ni en torneos europeos posteriores.

La serie entre el Inter y el Arsenal permanece como una de las más recordadas de la fase de grupos de la edición 2003-2004, especialmente por la contundente reacción del equipo inglés en terreno italiano.

