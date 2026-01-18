Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

Chávez Jr. explicó que su adicción incluyó tanto fármacos para bajar de peso y dormir como sustancias ilegales. (Captura de pantalla)

Durante varios años, el consumo de medicamentos y drogas marcó una etapa crítica en la vida de Julio César Chávez Jr. Al hablar públicamente sobre sus adicciones, el boxeador reconoció que la dependencia surgida a partir del uso de fármacos lo llevó a enfrentar graves problemas de salud, entre ellos dos sobredosis que lo dejaron al borde de la muerte, además de consecuencias en su vida profesional y familiar.

En una reviente entrevista para el podcast de Aldo de Nigris, el hijo de la leyenda del boxeo describió que su adicción se extendió durante ocho años, periodo en el que pasó más de tres años entre centros de rehabilitación y salidas intermitentes.

“Viví ocho años de una adicción...entre esos ocho años estuve tres años y medio entre encierros y salía”, expresó el boxeador en la plática con el ganador del reality La Casa de los Famosos México 2025.

El deportista explicó que la dependencia comenzó por el abuso de medicamentos vinculados al deporte de alto rendimiento: “Usaba mucho medicamento que para el gimnasio, para bajar de peso, anfetamina, muchas pastillas para dormir, para el dolor… productos para bajar de peso que te alteran”, confesó.

Julio César Chávez Jr. relató cómo vivió años entre centros de rehabilitación y consumos extremos. (Captura de pantalla)

Sin embargo no fueron las únicas, pues posteriormente Julio César Chávez Jr. comenzó a consumir sustancias ilegales, como la marihuana o la ketamina.

Su paso por los anexos

El deportista reconoció que su vida quedó limitada a dos extremos: el consumo de drogas o el aislamiento en anexos, sin posibilidad de una vida normal. “Yo pensaba que lo único que había era andar high para andar contento y la otra era estar encerrado”.

Sobre su paso por los anexos, el hijo de Julio César Chávez describió un sistema de internamiento caracterizado por condiciones estrictas y de hacinamiento, sin distinciones por origen o apellido.

“Es una bodega como esta así y están 120, 130 personas y es como militarizado, todo sin ropa, bañarse, así como lo ven, militarizado sin ropa. No te trataban diferente por ser hijo de Chávez”.

Señaló que el aislamiento prolongado de su familia fue una de las consecuencias más difíciles de ese proceso, al pasar varios meses sin contacto con sus hijos: “Ocho meses duré para hacer la primera llamada a mis hijos”, mencionó.

El boxeador detalló que las críticas y el estigma social complicaron su proceso de recuperación. (Captura de pantalla)

También explicó que este tipo de encierro no resulta efectivo para todos, ya que puede generar un mayor deterioro emocional en algunas personas. En su caso, aunque logró adaptarse a la dinámica, reconoció que el confinamiento no fue una solución definitiva para su adicción.

Las sobredosis que marcaron su vida

“Yo estuve a punto de morirme dos veces de sobredosis”, dijo el deportista sobre el momento más crítico en su vida. Explicó que el abuso de pastillas y la combinación de sustancias y otros factores como el no dormir lo llevaron al límite: “Entre las desveladas y más pastillas, llega un momento en el tercer día que ya llevas 40 pastillas, ¿me explico? Para arriba. Llega un momento que te bajas, no sé, 10, 8 kg en 3 días, te descompensas y te pones mal. Se te altera el corazón, la presión y estás a punto de morirte", explicó.

Uno de los momentos más críticos ocurrió tras una recaída que lo llevó de urgencia al hospital. Chávez Jr. explicó que llegó con la presión arterial y el ritmo cardíaco en niveles peligrosamente elevados. Durante el traslado y la atención médica, su estado fue considerado de alto riesgo, y sólo después de recibir tratamiento logró estabilizarse y evitar un desenlace fatal.

Julio César Chávez Jr. entrenará a Aldo de Nigris, transmitiendo técnicas clave de boxeo para potenciar su desempeño en Ring Royale (IG)

“La última vez, eso que te digo que me pasó, donde caí al hospital, estuve a punto de morirme… Yo decía, ‘Póngame algo para que se me baje, me voy a morir’...gracias a Dios no me morí”.

Tras este episodio, Chávez Jr. ingresó a un centro de rehabilitación en Estados Unidos, donde encontró un modelo diferente al de los anexos mexicanos. “Allá lo que hacen es tú estás en una casa, pero vas a las juntas de AA, vas y visitas a tu familia, vas y haces tu vida, o sea, te reintegras a la sociedad. Creo que eso es más. Y a mí me ayudó mucho más eso”.

Un golpe a su carrera

Durante la entrevista, Chávez Jr. subrayó que las recaídas y el abuso de sustancias tuvieron consecuencias severas en su carrera. Relató que las críticas públicas y el estigma social incrementaron la presión en su contra.

“Nadie te va a felicitar por haber sido adicto, nadie te lo va a decir. Pero lo que sí te puedo decir es que todos en la vida hemos tenido algún problemita. Explico, de comida, de fumada, de lo que tú quieras”.

Tras casi una década de lucha, Chávez Jr. afirma que hoy evita cualquier consumo, incluso en reuniones sociales, y se enfoca en su recuperación y en su familia.