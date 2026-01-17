Roderick Strong silencia la Arena México y va por el Campeonato Mundial del CMLL: Ricochet defiende su legado de AEW

(Foto: Diego Cedrix)

La Arena México vivió una de sus noches más impactantes en años con la realización del primer viernes del fin de semana internacional entre All Elite Wrestling (AEW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Ante un lleno total en la llamada ‘Catedral de la Lucha Libre’, el nombre que más resonó fue el de Roderick Strong, quien silenció al público al derrotar a Hechicero y convertirse en el retador oficial al Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.

El luchador estadounidense, originario de Wisconsin, protagonizó uno de los combates más intensos de la función al enfrentar al mexicano Hechicero, integrante de ‘La Familia de Don Callis’. Pese a las expectativas generadas, el gladiador local no logró imponerse ante la experiencia y precisión de Strong, quien definió el encuentro con su característico ‘Jumping Knee’, dejando sin respuesta a su rival para obtener la cuenta de tres.

(Foto: Diego Cedrix)

Tras su victoria, Roderick Strong compartió sus sensaciones sobre lo vivido en la Arena México, destacando tanto el ambiente como la exigencia física del combate.

(Foto: Diego Cedrix)

“Contento y cansado. Contento y exhausto. Fue todo lo que esperaba. Y el público de la Arena México fue todo lo que esperaba y mucho más. Al principio fue abrumador, pero estoy más contento que nunca. El momento, la ubicación y saber que no abusé de mi rodillazo, algo que uso cuando más lo necesito. Y se presentó la oportunidad ideal e hice lo impensable para mucha gente. Así que, eh, ya sabes, fue, fue una lucha muy reñida, pero... genial”, comentó en entrevista exclusiva para Infobae México.

(Foto: Diego Cedrix)

Con este triunfo, Strong aseguró su oportunidad por el máximo cetro del CMLL, actualmente en poder de Claudio Castagnoli. Lejos de mostrarse intimidado, el estadounidense lanzó un mensaje directo al campeón, recordando su historial previo.

“¡Claudio! Te gané en el Clásico Continental, y te voy a ganar... De nuevo para demostrarte que no fue casualidad, ni un poco de suerte. Fue corazón, determinación y saber elegir el momento, y nadie lo hace mejor que yo”, sentenció.

(Foto: Diego Cedrix)

Pero la ambición de Roderick Strong no se detiene en el campeonato mundial. El luchador de AEW dejó claro que uno de sus grandes objetivos es consolidarse dentro del CMLL y enfrentar a una de sus máximas figuras: Místico.

“Hay tantos atletas talentosos en esta lista. Me encantaría ir y ver a cada uno de ellos. Ellos, pero sí, Místico, voy por ti. Es una leyenda. Él es un mito para mucha gente en Estados Unidos. Tiene esta aura, está seriedad, y, eh, sabes, quiero ser uno de los que lo derroquen y lo derriben. Y tengo mucho respeto por lo que ha hecho en su carrera y por ponerse en la posición que tiene, así que quiero ponerme en la cima de esa montaña”, finalizó.

El luchador de AEW aseguró que acabará con humillará a Castagnoli cuando le quite la presea mundial en la Arena México

En la lucha estelar de la noche, Ricochet también tuvo una actuación destacada al retener el Campeonato Nacional de AEW frente a Titán. El combate fue intenso de principio a fin, con ‘El Inmortal’ castigando constantemente al estadounidense en busca de arrebatarle el título. Sin embargo, Ricochet logró resistir y, en el momento clave, conectó su letal ‘Spirit Gun’ para asegurar la victoria y mantenerse como campeón.

(Foto: Diego Cedrix)

Gracias a este resultado, Ricochet pudo continuar su participación en el fin de semana internacional sin preocupaciones, ya que horas más tarde volvió a la actividad en una lucha de tercias junto a Bishop Kaun y Toa Liona.

(Foto: Diego Cedrix)

No obstante, Gates of Agony no corrió con la misma suerte y fue derrotado por Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario, quien rindió a Bishop Kaun con su emblemática ‘Cavernaria’.

(Foto: Diego Cedrix)

Otro de los momentos más emotivos de la función fue el enfrentamiento entre Blue Panther y Último Guerrero. A pesar de superar los 70 años, el Maestro Lagunero sorprendió al público con llaves, ataques espectaculares, topes fuera del ring y un lance desde la tercera cuerda. Su experiencia fue clave para imponerse en un duelo que provocó que la afición se pusiera de pie y quedará grabado en la memoria colectiva.

(Foto: Diego Cedrix)

(Foto: Diego Cedrix)

En los combates preliminares, Los Herederos reafirmaron su estatus como Campeones Nacionales de Tercias.

(Foto: Diego Cedrix)

Mientras que Magia Blanca y el Hijo del Pantera abrieron la velada con una victoria sólida.

(Foto: Diego Cedrix)

Una función completa que confirmó que el Viernes Espectacular del CMLL sigue siendo uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial.