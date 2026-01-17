México Deportes

Revocan la tarjeta roja a Ramón Juárez: ¿podrá jugar la Jornada 3 frente a Pachuca?

El América disputó la mayor parte del encuentro en inferioridad numérica y terminó cayendo 2-0 ante Atlético de San Luis

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dejó sin efecto la tarjeta roja y la sanción impuesta a Ramón Juárez, luego de revisar la jugada que derivó en su expulsión durante el encuentro entre el Club América y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

La revisión arbitral que anuló la sanción

El organismo disciplinario analizó las pruebas relacionadas con la acción ocurrida al minuto 20 del partido disputado en el Ciudad de los Deportes, donde las Águilas fungieron como locales.

En dicha jugada, el árbitro central expulsó de manera directa a Ramón Juárez al considerar que cometió una falta como último hombre en los linderos del área.

Tras la revisión, la Comisión Disciplinaria determinó que la expulsión fue consecuencia de una incorrecta apreciación arbitral, por lo que resolvió retirar tanto la tarjeta roja como la suspensión correspondiente.

La decisión permite que el futbolista continúe disponible para el cuerpo técnico del América y pueda participar en el enfrentamiento ante Pachuca, correspondiente a la Jornada 3, partido que se disputará este domingo 18 de enero en el Estadio Hidalgo.

Un partido condicionado desde la inferioridad numérica

El encuentro concluyó con derrota de 2-0 para el conjunto americanista, en un duelo que quedó marcado por la expulsión temprana del defensor azulcrema.

A partir de ese momento, el desarrollo del partido se dio en un contexto adverso para el equipo local, que disputó la mayor parte del encuentro con un hombre menos.

Por su parte, San Luis aprovechó la situación y logró capitalizarla en el marcador con anotaciones de Juan Manuel Sanabria y João Pedro, resultados que definieron el compromiso correspondiente a la segunda jornada del torneo.

La reacción de Jardine tras la expulsión de Ramón Juárez

Jardine atendió a los medios tras el debut en casa del América, marcado por la expulsión temprana de Ramón Juárez y la derrota 0-2 ante San Luis. (Cortesía)

En conferencia de prensa posterior al partido, el director técnico del América, André Jardine, reconoció la superioridad del conjunto potosino y señaló que la expulsión influyó de manera determinante en el desarrollo del juego.

“Felicitar a San Luis por el partido y la victoria. Es complicado hacer una evaluación del inicio; obviamente se analizan los puntos, muy por debajo de lo que queríamos. Hoy son tres puntos que, por cierto, nos harán falta dentro del torneo, pero hay que contextualizar el partido. Jugar con un hombre menos desde los primeros minutos, en todos los lados, cualquier equipo es capaz de complicarte, aún más un equipo bien trabajado, con buenos argumentos”, declaró el técnico brasileño.

El entrenador añadió que se trató de un partido cerrado y físico, en el que el planteamiento del rival, sumado a la desventaja numérica, limitó las opciones del conjunto azulcrema.

