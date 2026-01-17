René Higuita asegura que Ochoa debe estar en el Mundial 2026

La intervención del exguardameta resalta la experiencia y el carácter como factores determinantes para una convocatoria. (Especial)

La voz de uno de los arqueros más icónicos del futbol sudamericano se hizo escuchar este 17 de enero. René Higuita, legendario exportero colombiano, respaldó públicamente la continuidad de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Durante su visita a Nuevo León para participar en el Juego de Leyendas, Higuita fue claro: Ochoa, a sus 40 años, sigue siendo una pieza fundamental para el Tricolor.

Las declaraciones del exjugador refuerzan la discusión sobre la importancia de conservar figuras consolidadas en el arco mexicano. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Jerome Miron

Destacó que la experiencia del mexicano es un valor que no puede desaprovecharse: “¿Por qué no tener aquí a Memo Ochoa aportando toda esa experiencia a la Selección Mexicana? Bienvenido, yo estoy feliz de que lo llamen”, sentenció el colombiano al mostrarse a favor del arquero.

La defensa de los arqueros veteranos

Higuita no sólo habló de Ochoa, sino de su filosofía sobre la portería. Para él, los guardametas con más años de carrera aportan serenidad y liderazgo en momentos de máxima presión: "Soy aficionado a los arqueros veteranos”.

Recordó el caso de Faryd Mondragón, quien jugó con Colombia hasta los 43 años, como ejemplo de que la veteranía puede ser un recurso invaluable en torneos de élite.

Faryd Mondragón, ejemplo citado por Higuita, jugó un Mundial con Colombia a los 43 años y reforzó el valor de la veteranía. (Foto: Reuters)

El colombiano subrayó que la portería es una posición distinta al resto: requiere reflejos, pero también temple, carácter y experiencia. En ese sentido, Ochoa encarnaría esas cualidades y podría ser un factor decisivo para México en su Mundial como anfitrión.

El debate entre experiencia y juventud

Las palabras de Higuita se suman a las de otros exarqueros como Óscar “Conejo” Pérez y Moisés Muñoz, quienes también se han expresado en cuanto a la presencia de Ochoa en la selección.

Mientras que Pérez considera que a los porteros jóvenes aún les falta “un pasito” para consolidarse, Muñoz incluso sugirió darle algún partido como titular en el Mundial.

Óscar "Conejo" Pérez se retiró del fútbol profesional en 2019 a la edad de 46 años tras haber disputado en Mundial de 2010. (Foto: Cuartoscuro)

Después de intercambiar un abrazo con “El conejo”, Higuita permaneció totalmente convencido de que la veteranía del guardameta puede marcar diferencia en un torneo que se jugará en casa.

Ochoa y el reto del sexto Mundial

Guillermo Ochoa busca disputar su sexto Mundial consecutivo, tras haber estado presente desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022. Actualmente milita en el AEL Limassol de Chipre, manteniéndose activo y con la mira puesta en llegar a la justa.

Para Higuita, esa continuidad es un argumento sólido: un arquero que ha respondido en escenarios de máxima exigencia merece estar en la lista final.

Apoyado por referentes del arco sudamericano y mexicano, Guillermo Ochoa sigue activo y decidido a sumar su sexta Copa del Mundo. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Este debate refleja la tensión entre apostar por la renovación o mantener la experiencia. Sin embargo, la postura de Higuita es clara: Ochoa debe estar en el Mundial 2026, porque su liderazgo, trayectoria y temple bajo presión son activos que México no puede dejar pasar en una cita tan importante.