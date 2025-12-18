Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

El Club Deportivo Guadalajara refuerza su ataque con el regreso del delantero mexicano Ángel Sepúlveda, quien vuelve al equipo rojiblanco para aportar experiencia y goles. Foto: @angel_sepulveda15 / IG.

El Club Deportivo Guadalajara ha dado un golpe de autoridad en el mercado de fichajes al anunciar el regreso de Ángel Sepúlveda, delantero mexicano que se suma al proyecto rojiblanco rumbo al Clausura 2026.

El regreso del Cuate fue comunicado a través de diversas publicaciones en redes sociales que buscaron conectar con la afición. Mensajes como “¡Bienvenido a casa, Ángel!” y “Más que un amigo, es un ‘Cuate’” reforzaron la narrativa de identidad, presentando su llegada no sólo como un fichaje, sino como un regreso simbólico a su “casa”.

El Rebaño Sagrado anunció a través de sus redes la reincorporación del atacante con gran entusiasmo y esperanza. (X/ @Chivas)

La llegada de Sepúlveda se enmarca en una estrategia más amplia de Chivas, que recientemente anunció también la incorporación de Ricardo Marín y la renovación de piezas clave como la "Hormiga" González y el "Oso" González, mostrando un proyecto que combina refuerzos de peso con continuidad en jugadores formados en casa.

Una nueva oportunidad de Sepúlveda para brillar con el Rebaño

Con 34 años de edad y una trayectoria consolidada en la Liga MX, el atacante llega para aportar experiencia, liderazgo y goles en un momento clave para el equipo. La primera etapa de Sepúlveda en Chivas fue discreta: apenas 10 partidos en el Apertura 2018, con un gol y una asistencia.

Así anunció el Rebaño al "Cuate" en su llegada en 2018. (X/@Chivas)

Hoy, su regreso representa una oportunidad de revancha, como él mismo expresó al llegar a las instalaciones: “Muy contento de volver a Chivas. Estoy preparado para este reto, creo que me agarra en el mejor momento”.

Éxitos recientes con Cruz Azul

La etapa más reciente de Sepúlveda fue con Cruz Azul y logró consolidarlo como un delantero confiable. Desde su llegada en 2023, acumuló 39 goles y participó en 11 acciones de gol entre anotaciones y asistencias en distintas competencias.

La llegada del atacante, tras su paso por Cruz Azul, responde a la intención del club de fortalecer su ofensiva y consolidar su proyecto. REUTERS/Raquel Cunha

Su punto más alto llegó en la CONCACAF Champions Cup 2025, donde fue campeón con el conjunto celeste, además de coronarse como máximo goleador del torneo con 9 tantos y recibir el reconocimiento de MVP. Estos logros lo colocaron en el radar de la Selección Mexicana, con la que también levantó la Copa Oro y la Nations League en 2025.

Lo que aportará Sepúlveda al proyecto de Gabriel Milito

El técnico Gabriel Milito ha insistido en reforzar el ataque con jugadores que combinen presencia física y capacidad asociativa. Sepúlveda encaja en ese perfil: es un delantero con habilidades para jugar de poste, aguantar la presión de los defensores y asociarse con los mediocampistas.

El atacante mexicano llega en su mejor momento y se suma a un proyecto que mezcla juventud y experiencia. Un regreso cargado de expectativas y promesas de gloria. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Su olfato goleador, su experiencia en partidos de alta exigencia y su versatilidad táctica lo convierten en un elemento clave para complementar a los jóvenes atacantes del plantel. Además, su llegada junto a Marín y las renovaciones de la "Hormiga" y el "Oso" González muestran que Chivas apuesta por un equilibrio entre experiencia y continuidad.