Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

El Rebaño busca seguir invicto en el Clausura 2026 y aquí te decimos todos los detalles de la transmisión

Guadalajara recibe a Querétaro con
Guadalajara recibe a Querétaro con paso perfecto y la cita ya tiene fecha y plataforma confirmadas.

Guadalajara vuelve a escena en la Jornada 3 del Clausura 2026 con la consigna de sostener el paso perfecto y confirmar por qué se ha colocado como uno de los equipos más sólidos del arranque. El próximo sábado 17 de enero, el Rebaño Sagrado recibirá a Querétaro en el Estadio Akron, en un compromiso que se podrá seguir en vivo a partir de las 5:07 PM, tiempo del centro de México, a través de Amazon Prime Video.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega con números que respaldan el buen momento: dos victorias consecutivas, cero goles en contra y tres anotaciones a favor. En casa superó 2-0 a Pachuca y, como visitante, se impuso 0-1 a Juárez, resultados que lo mantienen en la parte alta de la clasificación y como el único club que no ha sido vulnerado defensivamente en las primeras dos jornadas.


El envión anímico también se refleja fuera de la liga, ya que Javier Aguirre incluyó a ocho futbolistas rojiblancos en la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana. Entre ellos aparecen dos ‘debutantes’, Richard Ledezma y Bryan Gutiérrez, este último apodado ‘Cotorro’, quien atraviesa un momento destacado y ha sido pieza clave en el funcionamiento del equipo.

En contraste, Gallos Blancos encara una realidad más compleja. Con Esteban González como nuevo entrenador, Querétaro apenas ha sumado un punto en el torneo. Empató en su visita a Pumas y, en su presentación como local, cayó 1-2 ante Tijuana, dejando dudas en su estructura y en la contundencia ofensiva.

En un partido de pocas
En un partido de pocas emociones, Yael Padilla puso el gol de la victoria para el Rebaño Sagrado

Hasta ahora, el cuadro blanquiazul solo ha encontrado gol por conducto de Mateo Coronel y Ali Ávila, cifras que evidencian la dificultad que ha tenido para generar opciones claras. El reto se incrementa al medirse frente a una defensa que no ha concedido anotaciones y que se ha mostrado ordenada en cada línea.

Para los aficionados, el duelo ofrece un atractivo especial, no solo por el buen momento del Guadalajara, sino por la oportunidad de observar a varios jugadores que han llamado la atención del cuerpo técnico nacional. Además, el horario sabatino permite seguir el encuentro sin interferencias y desde cualquier dispositivo con acceso a la plataforma de transmisión.

Así, la Jornada 3 presenta un escenario ideal para que el Rebaño busque mantenerse invicto y para que Gallos intente revertir su arranque irregular. La cita está marcada: sábado 17 de enero, 5:07 PM, Estadio Akron, con señal en Amazon Prime Video.

El partido también servirá como termómetro para medir el crecimiento colectivo, la solidez defensiva y la eficacia ofensiva de ambos planteles, en un contexto donde cada punto pesa rumbo a la liguilla y donde la afición espera respuestas claras desde el silbatazo inicial hasta el final del encuentro.

