Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez realizó este viernes su primera actividad oficial al volante del monoplaza de Cadillac de Fórmula 1, durante el día de filmación en el circuito de Silverstone en Reino Unido.

La sesión forma parte de la preparación de la nueva escudería rumbo a la temporada 2026 y marca el primer contacto del piloto mexicano con el auto desarrollado por el equipo estadounidense.

El piloto tapatío compartió pista con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu en esta jornada, que se llevó a cabo bajo el formato de filming day, permitido por el reglamento de la F1.

La primera vez de Checo Pérez al volante del Cadillac

A través de sus redes sociales, Cadillac difundió imágenes y videos del día de filmación en Silverstone, donde se observa a Zhou Guanyu portando el uniforme del equipo y confirmando el desarrollo de la sesión.

En el material compartido también se aprecia el monoplaza en pista bajo un cielo despejado, pese a las bajas temperaturas en el trazado británico.

Este rodaje representa el primer uso del auto propio del equipo, luego de que en diciembre pasado Checo Pérez condujera un monoplaza proporcionado por Ferrari en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, como parte de actividades previas de adaptación.

Reglamentación, pruebas y próximos pasos

De acuerdo con el reglamento de la máxima categoría de automovilismo, los equipos pueden completar hasta 200 kilómetros durante los filming days, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los sistemas del monoplaza.

Esta cifra es mayor a la permitida en años anteriores, debido a la implementación del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026.

El día de filmación en Silverstone se realizó a diez días del inicio de la primera ronda de pruebas de pretemporada, programada para finales de enero en el circuito de Barcelona, a puerta cerrada. En estas sesiones, Cadillac utilizará una decoración especial, distinta a la definitiva.

La presentación oficial del diseño final del monoplaza está prevista para el domingo 8 de febrero, en el marco del Super Bowl de la NFL, evento en el que el equipo estadounidense revelará de manera formal su imagen para la temporada 2026.