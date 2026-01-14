Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Marcelo Flores se pierde la oportunidad de vestir la camiseta de Canadá en el amistoso internacional debido a la falta de documentación exigida por la FIFA. (Selección Mexicana de Futbol)

La noticia de que Marcelo Flores no podrá jugar con la selección de Canadá se conoció durante el campamento de preparación, donde el técnico Jesse Marsch confirmó que el mediocampista de Tigres UANL quedó inhabilitado para disputar el amistoso ante Guatemala.

El estratega dejó saber que, aunque el futbolista fue considerado en la convocatoria inicial, la falta del trámite de cambio de federación exigido por la FIFA lo dejó fuera de toda actividad oficial, alterando los planes del cuerpo técnico en pleno ciclo previo al Mundial 2026.

El técnico Jesse Marsch confirmó que la ausencia de Flores en la selección canadiense obedece a cuestiones administrativas y no a decisión deportiva. (Foto: Alex Gallardo-Imagn Images)

La expectativa generada por la presencia de Flores en la lista de convocados se diluyó rápidamente, al confirmarse que la documentación pendiente imposibilita su debut internacional con la Hoja de Maple.

El trámite de la FIFA, el principal obstáculo

El reglamento de la FIFA establece que cualquier jugador que haya participado en partidos oficiales con una selección mayor debe completar el cambio de federación para representar a otro país.

Flores disputó tres encuentros con la Selección Mexicana antes de cumplir 21 años, por lo que la normativa le permite realizar el trámite, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y reciba aprobación.

El mediocampista de Tigres UANL ya jugó con la Selección Mexicana antes de los 21 años, por lo que le corresponde completar requisitos para cambiar de federación. (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Mientras el proceso no finalice, el mediocampista no puede jugar ni partidos oficiales ni amistosos abiertos al público con Canadá. La única excepción serían duelos a puerta cerrada, alternativa descartada por el entorno canadiense como opción real para su integración.

El debut frustrado de Flores en la agenda mundialista

El campamento de Canadá, desarrollado entre el 8 y el 18 de enero, tenía como uno de los objetivos principales observar a Flores en acción y acelerar su adaptación al proyecto de Jesse Marsch.

El amistoso ante Guatemala, programado para el 17 de enero, era señalado como la oportunidad ideal para que el mediocampista sumara sus primeros minutos con la camiseta canadiense.

Marcelo Flores fue convocado por la selección de Canadá (X/ @CANMNT_Official)

Sin embargo, la imposibilidad de utilizarlo por temas administrativos forzó a modificar los planes y postergar cualquier estreno internacional, mientras el jugador sigue entrenando junto al grupo y a la espera de la resolución de su caso ante la FIFA.

Canadá y el reto de sumar talento

El interés de Canadá en Flores forma parte de una estrategia de fortalecer su plantel con futbolistas de doble nacionalidad de cara al Mundial 2026, torneo que organizará junto a México y Estados Unidos.

Este episodio subraya los desafíos que enfrentan las selecciones nacionales para captar talento en un contexto globalizado, donde las regulaciones internacionales pueden ser un factor decisivo.

Mientras no se resuelve el proceso ante la FIFA, el mediocampista permanece con el grupo canadiense pero no puede participar en encuentros internacionales, dejando su debut en espera y alterando los planes de Canadá rumbo a 2026. Reuters/Paul Childs

El resultado del trámite será clave para el futuro inmediato de Flores y podría incidir en los planes de ambos seleccionados para la próxima Copa del Mundo.