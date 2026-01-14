México Deportes

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

El mediocampista quedó fuera del amistoso de Canadá ante Guatemala debido a un cambio no autorizado

Guardar
Marcelo Flores se pierde la
Marcelo Flores se pierde la oportunidad de vestir la camiseta de Canadá en el amistoso internacional debido a la falta de documentación exigida por la FIFA. (Selección Mexicana de Futbol)

La noticia de que Marcelo Flores no podrá jugar con la selección de Canadá se conoció durante el campamento de preparación, donde el técnico Jesse Marsch confirmó que el mediocampista de Tigres UANL quedó inhabilitado para disputar el amistoso ante Guatemala.

El estratega dejó saber que, aunque el futbolista fue considerado en la convocatoria inicial, la falta del trámite de cambio de federación exigido por la FIFA lo dejó fuera de toda actividad oficial, alterando los planes del cuerpo técnico en pleno ciclo previo al Mundial 2026.

El técnico Jesse Marsch confirmó
El técnico Jesse Marsch confirmó que la ausencia de Flores en la selección canadiense obedece a cuestiones administrativas y no a decisión deportiva. (Foto: Alex Gallardo-Imagn Images)

La expectativa generada por la presencia de Flores en la lista de convocados se diluyó rápidamente, al confirmarse que la documentación pendiente imposibilita su debut internacional con la Hoja de Maple.

El trámite de la FIFA, el principal obstáculo

El reglamento de la FIFA establece que cualquier jugador que haya participado en partidos oficiales con una selección mayor debe completar el cambio de federación para representar a otro país.

Flores disputó tres encuentros con la Selección Mexicana antes de cumplir 21 años, por lo que la normativa le permite realizar el trámite, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y reciba aprobación.

El mediocampista de Tigres UANL
El mediocampista de Tigres UANL ya jugó con la Selección Mexicana antes de los 21 años, por lo que le corresponde completar requisitos para cambiar de federación. (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Mientras el proceso no finalice, el mediocampista no puede jugar ni partidos oficiales ni amistosos abiertos al público con Canadá. La única excepción serían duelos a puerta cerrada, alternativa descartada por el entorno canadiense como opción real para su integración.

El debut frustrado de Flores en la agenda mundialista

El campamento de Canadá, desarrollado entre el 8 y el 18 de enero, tenía como uno de los objetivos principales observar a Flores en acción y acelerar su adaptación al proyecto de Jesse Marsch.

El amistoso ante Guatemala, programado para el 17 de enero, era señalado como la oportunidad ideal para que el mediocampista sumara sus primeros minutos con la camiseta canadiense.

Marcelo Flores fue convocado por
Marcelo Flores fue convocado por la selección de Canadá (X/ @CANMNT_Official)

Sin embargo, la imposibilidad de utilizarlo por temas administrativos forzó a modificar los planes y postergar cualquier estreno internacional, mientras el jugador sigue entrenando junto al grupo y a la espera de la resolución de su caso ante la FIFA.

Canadá y el reto de sumar talento

El interés de Canadá en Flores forma parte de una estrategia de fortalecer su plantel con futbolistas de doble nacionalidad de cara al Mundial 2026, torneo que organizará junto a México y Estados Unidos.

Este episodio subraya los desafíos que enfrentan las selecciones nacionales para captar talento en un contexto globalizado, donde las regulaciones internacionales pueden ser un factor decisivo.

Mientras no se resuelve el
Mientras no se resuelve el proceso ante la FIFA, el mediocampista permanece con el grupo canadiense pero no puede participar en encuentros internacionales, dejando su debut en espera y alterando los planes de Canadá rumbo a 2026. Reuters/Paul Childs

El resultado del trámite será clave para el futuro inmediato de Flores y podría incidir en los planes de ambos seleccionados para la próxima Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Marcelo FloresCanadáSelección de CanadáSelección MexicanaSelección de GuatemalaFIFAmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

La intervención médica obliga al equipo a buscar variantes ofensivas ante un calendario desafiante por las fechas dobles y los rivales que enfrentarán

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

El atacante se mantendría en espera de que el club resuelva salidas pendientes, situación que estaría prolongando su incorporación definitiva

Este sería el motivo por

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

La gran ofensiva de Josh Allen se enfrentará a una de las mejores defensivas en toda la NFL

Buffalo Bills vs Denver Broncos:

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

El analista deportivo asegura que el buen momento rojiblanco tiene fecha de caducidad

Faitelson enfría la euforia de

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Fanáticos en México ya esperan este encuentro que promete ser uno de los más cerrados en la postemporada del 2026

Rams vs Bears: a qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Constancia

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar compite contra su

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

Wendy Guevara descubre que tiene una enfermedad tras su más reciente operación

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

DEPORTES

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL