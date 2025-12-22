Ellos son los hermanos que juegan en Tigres y que Pumas podría contratar para el Clausura 2026 de la Liga MX (REUTERS/Daniel Becerril)

Inició el mercado de fichajes de cara al Clausura 2026, luego de que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) perdieron la final ante Toluca, la escuadra empezó con las bajas. Guido Pizarro inició con la limpia del plantel para reformular al equipo de cara al siguiente torneo.

Y entre las bajas que empezaron a sonar se trataría del centrocampista de 22 años, Marcelo Flores. El juvenil que llegó a San Nicolás de los Garza como una promesa goleadora, terminó convirtiéndose en un elemento más de Tigres. Ante la falta de minutos, el ex jugador del Arsenal ya tendría un acercamiento con otro club, pero, la oferta no sería para él solo.

Marcelo Flores y Tatiana Flores, actualmente jugadores de Tigres UANL, han sido ofrecidos a Pumas como posibles refuerzos para el Clausura 2026, según información de Fernando Esquivel del sitio 365 Scores. La directiva universitaria analiza la viabilidad de incorporar a ambos futbolistas, quienes buscan un nuevo destino ante la falta de minutos en su club actual.

Marcelo y Tatiana Flores apuntan a ser refuerzos de Pumas

Marcelo Flores (c), centrocampista de Tigres, fue registrado este sábado, 20 de abril, al celebrar el tercer gol que le anotó a Necaxa, durante un partido de la fecha 16 del Torneo Clausura de fútbol en México, en el estadio Universitario de Monterrey. EFE/Miguel Sierra

De acuerdo con 365 Scores, la propuesta para que los hermanos Flores lleguen a Pumas incluye a Marcelo —extremo mexicano de 22 años— y a Tatiana, quienes serían presentados como un “paquete” por parte de la agencia que los representa. Esta operación responde a la iniciativa de su padre, quien busca que sus hijos tengan mayor protagonismo en la Liga MX, luego de que ambos han tenido escasa participación en Tigres.

La directiva de Pumas UNAM se encuentra en fase de análisis respecto a la posible incorporación de los Flores. El club también contempla otras alternativas en el mercado, como Uriel Antuna y Sebastián Córdova, aunque las condiciones económicas dificultan concretar todas las altas deseadas. Si Antuna y Córdova no reducen sus pretensiones salariales, la opción de Marcelo Flores podría ganar fuerza, ya que el jugador estaría dispuesto a ajustar sus garantías económicas con tal de sumar minutos en el equipo universitario.

La joven mexicana compartirá vestidor con la campeona del mundo Jennifer Hermoso. Crédito:IG Tigres Femenil

El entorno familiar de los Flores es relevante en este escenario. Mientras Marcelo y Tatiana buscan consolidarse en un nuevo club, su hermana Silvana Flores ya forma parte de Pumas Femenil, donde ha encontrado regularidad y protagonismo. Esta diferencia de situaciones ha incrementado los rumores sobre una posible reunión de los tres hermanos en Ciudad Universitaria, lo que ha generado expectativa entre la afición.

Silvana Flores aviva rumores del fichaje de sus hermanos con Pumas

Silvana Flores, consciente de los rumores que rodean a sus hermanos, compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que aparecen los tres futbolistas juntos. La publicación, que mostraba a Silvana con la camiseta auriazul y a Marcelo y Tatiana con los colores de Tigres, fue interpretada por muchos aficionados como un mensaje claro a la directiva universitaria para que concrete el fichaje de sus hermanos.

Silvana Flores avivó rumores de la contratación de sus hermanos con Pumas (IG/ @floressilvana_)

El impacto de la publicación de Silvana ha intensificado la expectativa en torno a la posible llegada de Marcelo y Tatiana a Pumas, lo que ha dejado en manos de la directiva universitaria la decisión de reunir a los tres hermanos en el mismo club y responder así al deseo expresado por la afición.