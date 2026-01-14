Bandido sueña con la Triple Corona y poner a México en la cima mundial en AEW, ROH y CMLL

El actual monarca de ROH disputará dos campeonatos mundiales en días consecutivos. (Ilustración: jovani Pérez)

El 2026 podría marcar un antes y un después en la carrera de Bandido. El luchador mexicano atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional al colocarse en la antesala de una hazaña histórica: convertirse en campeón mundial simultáneo en tres de las empresas más relevantes de la lucha libre a nivel internacional.

Con el Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH) ya en su poder, ‘El Más Buscado’ se encuentra a las puertas de disputar dos cetros más, uno en All Elite Wrestling (AEW) y otro en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El campeón mundial de ROH aseguró que sabe la responsabilidad de ser la cara en tres empresas diferentes. Crédito: Jesús Flores Beltrán/Infobae México

Bandido tendrá la oportunidad de retar por el Campeonato Mundial de AEW, actualmente en manos de Maxwell Jacob Friedman (MJF), así como por el Campeonato Mundial de Peso Medio del CMLL. La posibilidad de unificar estos logros lo colocaría como una de las principales figuras de la lucha libre contemporánea, representando tanto a empresas estadounidenses como a la máxima promotora mexicana.

Especial

El luchador expresó la dimensión del reto que enfrenta y la responsabilidad que implica competir por estos campeonatos.

Especial

“Todos los campeonatos son demasiado importantes en sus respectivas empresas. El campeonato de AEW es la cara principal de All Elite Wrestling, el que todos andan detrás de él. El campeonato de peso medio, creo que la liga en México de pesos medios es es la que más predomina, por así decirlo. Entonces, también sería muchísimo compromiso y pues estar también pendiente de Ring of Honor”, explicó.

Lejos de minimizar la dificultad del desafío, Bandido fue enfático en señalar el peso simbólico y deportivo de cada cinturón.

“Todos los campeonatos son son igual de pesados, igual de de difíciles de obtener porque pues vaya que están a cargo de gente muy importante. Entonces, si se logra hacer el Triple Crown, para mí sería un sueño y pues orgulloso y encantado de representar tanto las marcas de Estados Unidos como la marca mexicana”, agregó.

El momento que vive también tiene una carga emocional especial. Tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de los reflectores, Bandido reconoce que esta oportunidad representa la culminación de años de trabajo y paciencia.

“Muchas de las veces lo que me dicen mis padres es que como no mido magnitudes, este, pues por eso las cosas a veces se me hacen un poco más fáciles de lo que son. Y ahora que lo dices, pues ya me pusiste de nervios. Entonces es que estoy contento, feliz, emocionalmente de estoy viviendo un sueño, un un momento que que estaba esperando desde hace 3 años antes de mi lesión y y ahorita no queda más que pagarle a a todo el tiempo y a Dios con pues con mi esfuerzo y con dar el máximo cada que me suba a ese cuadrilátero y saber de antemano que sí, como tú lo dices, pues represento represento a una raza y esa raza es la raza mexicana que a pesar de que nos tumben, a pesar de que ganemos, seguimos estando en donde en donde sabemos Podemos estar”, destacó.

Especial

El camino hacia estos combates clave también tiene un componente formativo. Bandido se enfrentará a Templario, un rival con el que comparte raíces en la escuela del Último Guerrero, uno de los entrenadores más influyentes de la lucha libre mexicana.

“Templario y yo estuvimos entrenando en la escuela del Último Guerrero por yo creo que en lo personal míos fueron 5 años y de templario no sé si exagere al decirte que fueron ocho, de ocho a 10 años lo que él entrenó en escuela de otro nivel. Entonces, creo que cada mérito, cada logro y cada lugar donde estamos nos lo hemos ganado a base de sacrificio, de pues muchísimas horas de entrenamiento y la verdad es que me atrevo a decir que la escuela de de otro nivel es yo creo que la mejor que que existe a nivel nacional. Es la que que vea y la que te la que te prepara para para cualquier situación dentro de la lucha libre”, concluyó.

Especial

La agenda de Bandido será intensa. Este miércoles 14 de enero, durante la edición de Dynamite, enfrentará a MJF por el Campeonato Mundial de AEW. Posteriormente, el domingo 18 de enero, subirá al ring de la Arena México para medirse ante Templario por el Campeonato Mundial de Peso Medio del CMLL. En caso de salir victorioso en ambos encuentros, se consagraría como campeón de Triple Corona, sumando estos títulos al Campeonato Mundial de ROH.

(Especial)

Además, el sábado 17 de enero luchará en la Arena Coliseo haciendo pareja con Komander para enfrentar a Místico y Máscara Dorada. Finalmente, el lunes 19 de enero marcará su debut en la Arena Puebla, donde se medirá mano a mano ante Ángel de Oro, ampliando aún más su presencia en escenarios emblemáticos de la lucha libre mexicana.