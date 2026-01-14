América afrontará la J2 del Clausura 2026 con varias bajas ante San Luis: ¿quiénes no estarán disponibles?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América volverá a presentarse sin su plantel completo en la Jornada 2 del Clausura 2026. El duelo de esta noche ante Atlético de San Luis, que se disputará en el Estadio Azulcrema, se jugará con varias ausencias dentro del plantel que dirige André Jardine.

La situación se arrastra desde el arranque del torneo, luego del empate sin goles ante Xolos de Tijuana, partido en el que el equipo ya afrontó limitaciones en su convocatoria, un panorama que se mantiene para el segundo compromiso del campeonato.

Jugadores que no estarán disponibles ante San Luis

De acuerdo con reportes previos al encuentro, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez no formarán parte de la convocatoria del cuadro americanista para el partido de este miércoles.

A ellos se suma Henry Martín, quien continúa sin estar disponible debido a problemas físicos que le han impedido tener continuidad en las últimas semanas.

En este inicio de torneo, el conjunto capitalino ha tenido que trabajar con rotaciones obligadas y sin goles a favor, escenario que se mantiene de cara al segundo compromiso del campeonato.

La salida oficial de Javairo Dilrosun del club

A las ausencias por lesión y disponibilidad se suma un movimiento administrativo. Este martes, el Club América anunció de manera oficial la salida de Javairo Dilrosun, futbolista que ya no formaba parte de los planes deportivos y que había quedado fuera de registros en el semestre anterior.

Dilrosun llegó al América a inicios de 2024 procedente del Feyenoord. Durante su etapa con el club disputó dos torneos completos y registró tres goles.

En el segundo semestre de 2025 no fue inscrito con el conjunto azulcrema, por lo que no tuvo participación oficial con el equipo en ese periodo.

La institución comunicó su salida a través de sus canales oficiales, marcando el cierre de su etapa en Coapa.