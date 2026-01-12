México Deportes

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

El cambio de sede no fue del agrado de los aficionados celestes, sin embargo, la directiva buscó el mejor escenario para enfrentar esta temporada

Guardar
Los dirigidos por Nicolás Larcamón
Los dirigidos por Nicolás Larcamón tienen la obligación de sacar los tres puntos de local luego de su derrota en la J1. (Jovani Pérez | Infobae México)

Cruz Azul y Atlas disputarán este miércoles 14 de enero el partido de cierre de la Jornada 2 del Clausura 2026 en la Liga MX, en un duelo marcado por el cambio de sede repentino para los celeste.

Para éste, y todo el resto del torneo, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla será el escenario, inaugurando el debut de la Máquina como local en esta nueva etapa, con boletos ya disponibles para la afición.

¿Cómo llegan los equipos?

El arranque de Cruz Azul en el torneo estuvo marcado por la derrota 2-1 frente al equipo de León, lo que ha generado críticas contra el manejo que ha tenido el técnico Nicolás Larcamón desde su llegada a La Noria.

El equipo cementero buscará obtener
El equipo cementero buscará obtener los tres puntos y adaptarse al cuadro del técnico luego de la salida de Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli. (EFE/Luis Ramírez)

Los inconvenientes no paran pues, además de estar obligados a ganar de local, tienen el nuevo desafío de adaptarse a Puebla, tras descartarse la opción de compartir el Olímpico Universitario por falta de acuerdo con Pumas.

Por su parte, Atlas será el primer rival de los cementeros en su nueva casa. Los tapatíos debutaron en el Estadio Jalisco con una victoria de 1-0 frente a los camoteros de Puebla, colocándolos de manera momentánea en el sexto lugar de la tabla general.

A qué hora y dónde ver el partido

El enfrentamiento entre Cruz Azul vs Atlas se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. El ajuste de fecha y hora obedece a la coincidencia de partidos con Puebla FC en el mismo recinto, lo que obligó a una reprogramación y a cambios logísticos para jugadores y aficionados.

La transmisión del juego estará disponible en México a través de TUDN y la plataforma digital Vix Premium. Los aficionados pueden adquirir sus entradas en línea para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

En cuanto a los precios de boletos para el partido, la entrada más económica cuesta 150 pesos (Rampa Sur), y la más exclusiva, 600 pesos (Platea Poniente). Se ofrecen también distintas ubicaciones en Rampas Norte, Oriente y Poniente, que van desde 200 hasta 300 pesos. En las cabeceras y plateas, los precios oscilan entre 450 y 550 pesos por boleto.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales, Cruz Azul compartió los precios oficiales de los boletos para su partido contra Atlas en el Estadio Cuauhtémoc (X@CruzAzul)

Existe la alternativa de un paquete doble, válido para los partidos ante Atlas y Puebla FC, cuyos precios parten de 240 pesos (Rampa Sur) y alcanzan los 1.080 pesos (Platea Poniente), asegurando un sitio para los dos compromisos iniciales de la Máquina como local como parte de la estrategia del club para reconectar con la afición tras el cambio repentino de sede.

El encuentro en Puebla ofrece a los seguidores la posibilidad de adquirir entradas para todos los sectores y precios, desde opciones accesibles hasta las más exclusivas, en una jornada que marca el inicio de una nueva etapa para Cruz Azul en el Clausura 2026.

Temas Relacionados

Cruz AzulAtlasClausura 2026Liga MXEstadio CuauhtémocPueblamexico-deportes

Más Noticias

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Con miras a lo que será su participación en la justa invernal, el mexicano continuará su preparación en China

Donovan Carrillo tendrá una competencia

América vs San Luis: a qué hora y dónde ver el partido de las Águilas en la jornada doble

La presión crece en la escuadra capitalina, que enfrenta la obligación de responder a la expectativa de sus seguidores en este primer partido de local

América vs San Luis: a

Definidos los rivales de los tenistas mexicanos en las clasificatorias para el Australian Open 2026

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez tienen que ganar tres juegos consecutivos para formar parte del cuadro principal en el primer Grand Slam de la temporada

Definidos los rivales de los

Rafa Márquez revela cuáles son los cinco mejores jugadores en la historia de México: ¿Está él?

El prestigioso ex jugador identificó, desde su experiencia internacional, a los futbolistas que deberían ser nombrados como figuras nacionales

Rafa Márquez revela cuáles son

Por qué Guillermo Martínez no jugó vs Querétaro, esto dijo Efraín Juárez

Memote continúa su recuperación y su lugar en el once inicial fue ocupado por el nuevo refuerzo de la institución, Juninho Vieira

Por qué Guillermo Martínez no
MÁS NOTICIAS

NARCO

Corrido que expone “sistema podrido”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

El alcance internacional del Cártel de Sinaloa: así han sido detectadas sus operaciones desde China hasta Ecuador

Desaparecen dos mujeres tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Guajardo en los Globos

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

Río Roma cumple 15 años de historia musical, una marca al pop romántico mexicano

Ilse y Mimí confiesan por qué Ivonne dejó Flans y cortó lazos con ellas durante 5 años

DEPORTES

Donovan Carrillo tendrá una competencia

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

América vs San Luis: a qué hora y dónde ver el partido de las Águilas en la jornada doble

Toluca vs Mazatlán: resultado del 20 de enero, goles, resumen y próxima fecha

Juárez vs Cruz Azul: resultado del 19 de enero, goles, resumen y próxima fecha

Atlético San Luis vs Pumas UNAM: resultado del 19 de enero, goles, resumen y próxima fecha