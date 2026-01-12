Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Los dirigidos por Nicolás Larcamón tienen la obligación de sacar los tres puntos de local luego de su derrota en la J1. (Jovani Pérez | Infobae México)

Cruz Azul y Atlas disputarán este miércoles 14 de enero el partido de cierre de la Jornada 2 del Clausura 2026 en la Liga MX, en un duelo marcado por el cambio de sede repentino para los celeste.

Para éste, y todo el resto del torneo, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla será el escenario, inaugurando el debut de la Máquina como local en esta nueva etapa, con boletos ya disponibles para la afición.

¿Cómo llegan los equipos?

El arranque de Cruz Azul en el torneo estuvo marcado por la derrota 2-1 frente al equipo de León, lo que ha generado críticas contra el manejo que ha tenido el técnico Nicolás Larcamón desde su llegada a La Noria.

El equipo cementero buscará obtener los tres puntos y adaptarse al cuadro del técnico luego de la salida de Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli. (EFE/Luis Ramírez)

Los inconvenientes no paran pues, además de estar obligados a ganar de local, tienen el nuevo desafío de adaptarse a Puebla, tras descartarse la opción de compartir el Olímpico Universitario por falta de acuerdo con Pumas.

Por su parte, Atlas será el primer rival de los cementeros en su nueva casa. Los tapatíos debutaron en el Estadio Jalisco con una victoria de 1-0 frente a los camoteros de Puebla, colocándolos de manera momentánea en el sexto lugar de la tabla general.

A qué hora y dónde ver el partido

El enfrentamiento entre Cruz Azul vs Atlas se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. El ajuste de fecha y hora obedece a la coincidencia de partidos con Puebla FC en el mismo recinto, lo que obligó a una reprogramación y a cambios logísticos para jugadores y aficionados.

La transmisión del juego estará disponible en México a través de TUDN y la plataforma digital Vix Premium. Los aficionados pueden adquirir sus entradas en línea para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

En cuanto a los precios de boletos para el partido, la entrada más económica cuesta 150 pesos (Rampa Sur), y la más exclusiva, 600 pesos (Platea Poniente). Se ofrecen también distintas ubicaciones en Rampas Norte, Oriente y Poniente, que van desde 200 hasta 300 pesos. En las cabeceras y plateas, los precios oscilan entre 450 y 550 pesos por boleto.

A través de sus redes sociales, Cruz Azul compartió los precios oficiales de los boletos para su partido contra Atlas en el Estadio Cuauhtémoc (X@CruzAzul)

Existe la alternativa de un paquete doble, válido para los partidos ante Atlas y Puebla FC, cuyos precios parten de 240 pesos (Rampa Sur) y alcanzan los 1.080 pesos (Platea Poniente), asegurando un sitio para los dos compromisos iniciales de la Máquina como local como parte de la estrategia del club para reconectar con la afición tras el cambio repentino de sede.

El encuentro en Puebla ofrece a los seguidores la posibilidad de adquirir entradas para todos los sectores y precios, desde opciones accesibles hasta las más exclusivas, en una jornada que marca el inicio de una nueva etapa para Cruz Azul en el Clausura 2026.