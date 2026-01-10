México Deportes

Rey Fénix cae en Berlín: así fue su combate en WWE SmackDown ante Trick Williams

El luchador mexicano tuvo acción en Alemania, pero no logró imponerse en la contienda

El mexicano mostró calidad, aunque
El mexicano mostró calidad, aunque la victoria se le negó una vez más. (Captura de pantalla)

El episodio más reciente de SmackDown de WWE se celebró este viernes en Berlín, Alemania, escenario que sirvió para una noche cargada de tensión, sorpresas y protagonismo internacional. Uno de los momentos más destacados fue la aparición del luchador mexicano Rey Fénix, quien se midió al estadounidense Trick Williams en un combate que se pactó de manera inesperada tras un altercado en el ring.

La situación se detonó cuando Williams, dos veces campeón de NXT y ex monarca de TNA, tomó el micrófono para lanzar provocaciones dirigidas a Randy Orton. La reacción no se hizo esperar: “The Viper” irrumpió para confrontarlo físicamente, lo que obligó a la autoridad a ordenar un combate inmediato. En ese contexto, Rey Fénix apareció como el rival designado, representando al talento mexicano en uno de los escenarios más importantes del programa de los viernes.

El luchador originario de Ecatepec, Estado de México, mostró su estilo característico basado en velocidad, vuelos y dominio de las cuerdas, logrando momentos de control durante el enfrentamiento. Sin embargo, la experiencia y fortaleza física de Trick Williams terminaron por inclinar la balanza. Tras una secuencia final intensa, el estadounidense consiguió la cuenta de tres y se llevó la victoria, dejando al mexicano nuevamente cerca de un resultado importante, pero sin concretarlo.

La participación de Rey Fénix se suma a una serie de oportunidades recientes dentro de WWE, donde incluso ha estado involucrado en combates por el Campeonato de los Estados Unidos. Aunque los resultados no han sido favorables, su presencia constante en SmackDown confirma la confianza de la empresa en el talento del hermano de Penta, quien sigue buscando consolidarse en la marca.

Drew McIntyre le quita el título de la WWE a Cody Rhodes

La función también estuvo marcada por un cambio trascendental en la cima de la compañía. Drew McIntyre se convirtió en el nuevo campeón indiscutible de WWE tras derrotar a Cody Rhodes en una lucha a tres caídas.

El escocés se llevó la primera tras una acción ilegal que el árbitro no detectó, mientras que la segunda fue para la “Pesadilla Americana” bajo la modalidad de rendición en cualquier punto de la arena, concretada sobre la mesa de comentaristas.

Con este resultado, SmackDown desde Berlín dejó claro que WWE atraviesa una etapa de ajustes, donde figuras consolidadas y talento internacional buscan abrirse paso rumbo a los grandes eventos del calendario.

