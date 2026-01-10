Karina Rodríguez destaca el potencial del América Femenil rumbo al Clausura 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)

El plantel del América Femenil inició el Clausura 2026 con expectativas altas tras la incorporación de refuerzos internacionales que fortalecen distintas líneas del equipo.

En conferencia de prensa, la defensora Karina Rodríguez habló sobre el impacto de las nuevas futbolistas, el objetivo del campeonato y las áreas en las que el equipo trabaja para consolidarse como contendiente al título.

La zaguera subrayó que la llegada de jugadoras como Isa Haas y Gabriela García ha elevado el nivel competitivo de la plantilla, lo que permite al equipo proyectarse como aspirante al campeonato al cierre del torneo.

Los refuerzos que fortalecen la estructura del equipo

Rodríguez señaló que la integración de las nuevas futbolistas representa un impulso colectivo para el grupo, tanto en lo futbolístico como en la competencia interna por los puestos.

“Ya hablé de Isa, ella nos va a ayudar a todas, nos va a apoyar, hará la plantilla más fuerte, este año es el de nosotras. Con todas las que estamos agregando a la plantilla, nos va a hacer más fuerte”, declaró la defensora en conferencia de prensa.

Sobre la defensora venezolana, destacó la experiencia y características físicas que aportará a la zaga azulcrema, particularmente en jugadas a balón parado.

“Obviamente no somos el equipo con las más altas, agregar estatura nos ayudará mucho, los tiros de esquina. No podemos tener 20 tiros de esquina y tener un gol, también a tener el balón, circular el balón, tiene técnica, dará ritmo al equipo”, explicó.

La llegada de la mediocampista brasileña también fue resaltada por Rodríguez, quien consideró su incorporación como un factor positivo para el crecimiento del equipo.

“Obviamente muy importante, agregar una jugadora con tanto talento y experiencia, es una cosa buena. Tenemos jugadoras importantes, es importante, aprender de ellas, saber cómo jugaremos juntas, competir por el lugar, vamos a trabajar para salir adelante”, afirmó.

El objetivo del campeonato

Karina Rodríguez reconoció que el club y su afición mantienen una alta exigencia, especialmente por la presencia constante del América Femenil en instancias finales, aunque señaló que aún existen aspectos por ajustar para alcanzar el título.

“Primero que nada, siempre vas a ver al América en la final, no es fácil. No ves a muchos equipos llegar a la final y final, estamos haciendo bien, nos falta algo. Eso es importante, ganar el campeonato, más cuando vistes este escudo, hay cosas qué mejorar, estamos evaluando eso, tratando de mejorar y ver que nos falta para tener el campeonato”, sostuvo.

En cuanto al funcionamiento defensivo, la jugadora explicó que el trabajo no recae únicamente en la línea baja, sino en todo el equipo, con énfasis en los detalles que influyen en los resultados.

“Hablar de la defensa es hablar de todo el equipo, defendemos de la primera línea, organizar el medio, pasamos marca, estamos enfocados en los detalles chiquitos que no se ven, pero hacen la diferencia, le daremos la importancia en la portería en cero, es algo que estamos enfocando, es un área que podemos mejorar”, apuntó.

Rodríguez también destacó el nivel ofensivo del plantel y la relevancia del trabajo colectivo para mantener el equilibrio entre ataque y defensa.

“Tenemos, siento que las mejores delanteras de la liga, entreno con ellas, son muy difíciles, son peligrosas, son unas delanteras que, si haces un error, te cuesta, es importante para el equipo, saber que los goles son de equipo, tener el balón y en el último tercio, el cero en contra es importante”, comentó.

Finalmente, la defensora aclaró que el primer partido del torneo, pese al triunfo, no refleja aún el nivel que busca alcanzar el equipo dirigido por Ángel Villacampa.

“No fue nuestro mejor partido obviamente, lo importante son los tres puntos, queremos tener el balón más, era el primer partido del torneo, jugar juntas, trabajamos para ir mejorando cada partido”, concluyó.