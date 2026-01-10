México Deportes

Fenerbahce de Edson Álvarez conquista la Supercopa de Turquía tras vencer al Galatasaray

La escuadra liderada por Domenico Tedesco sumó su primer trofeo del año en el Estadio Olímpico Atatürk

Aunque no jugó la final por lesión, el mediocampista mexicano recibió la medalla de campeón junto a sus compañeros tras la victoria 2-0 sobre Galatasaray. (Instagram/ @edsonnalvarez)

El 2026 dio arranque con un triunfo significativo para el Fenerbahçe de Edson Álvarez, que se coronó campeón de la Supercopa de Turquía tras imponerse 2-0 al Galatasaray.

El duelo se disputó en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. El resultado entregó el primer título de la temporada al conjunto dirigido por Domenico Tedesco.

Edson Álvarez, ausente por lesión, celebró junto al Fenerbahçe desde el palco y recibió la medalla de campeón de la Supercopa. REUTERS/Murad Sezer

Aunque Álvarez no pudo participar en el encuentro debido a una lesión sufrida a finales de 2025, su presencia en el palco y posterior celebración en la cancha reflejaron el respaldo del equipo hacia él. El “Machín” recibió la medalla de campeón y sumó oficialmente un nuevo trofeo a su palmarés europeo.

Una final con sabor especial

El partido fue intenso y se definió gracias a la contundencia del Fenerbahçe Spor Kulübü en momentos clave.

  • Matteo Guendouzi abrió el marcador al minuto 28 con un disparo raso desde fuera del área.
  • Jayden Oosterwolde sentenció el duelo al 48 con un remate acrobático que se convirtió en uno de los mejores goles del año.
  • Galatasaray intentó reaccionar, pero la defensa del Fenerbahçe se mantuvo firme y evitó cualquier intento de remontada.
El equipo de Domenico Tedesco se impuso con autoridad en Estambul gracias a los goles de Matteo Guendouzi y Jayden Oosterwolde, logrando el primer título de la temporada. REUTERS/Stringer

La victoria no sólo entregó el trofeo, sino que reafirmó la rivalidad histórica entre ambos clubes y dio confianza al equipo de Tedesco para lo que resta de la temporada.

El papel de Edson Álvarez

Aunque no tuvo minutos en la final, Álvarez fue protagonista en lo simbólico.

  • El mexicano se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión sufrida a finales de 2025.
  • Su lugar en el mediocampo fue ocupado por Guendouzi, quien además se estrenó con gol.
  • El técnico Domenico Tedesco reiteró que Álvarez es un jugador importante y que su regreso será clave para mantener el equilibrio del equipo.
El volante mexicano Edson Álvarez se retira lesionado durante el partido contra Jamaica por el Grupo B de la Copa América, el sábado 22 de junio de 2024, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox)

La medalla recibida en la premiación confirma que el club lo considera parte esencial del proyecto, incluso en momentos de ausencia. Su liderazgo y experiencia serán vitales cuando vuelva al terreno de juego.

Lo que viene para Fenerbahçe

El título de la Supercopa es apenas el primer paso de un año que promete grandes retos. En la Süper Lig, Fenerbahçe marcha segundo, a tan sólo tres puntos del líder Galatasaray, por lo que la lucha por el campeonato está abierta.

El objetivo es conseguir el doblete, sumando liga y Supercopa, y para ello será fundamental recuperar a jugadores como Álvarez. El mediocampista mexicano, capitán de la Selección Nacional, buscará regresar pronto para aportar su experiencia y liderazgo.

La victoria sobre su rival histórico no sólo entregó un campeonato sino que aumentó la confianza del club, que ahora se enfoca en la liga nacional. REUTERS/Murad Sezer

Su presencia será vital en la segunda mitad de la temporada, donde el club aspira a consolidarse como el mejor equipo de Turquía y competir con fuerza en torneos europeos.

