Conoce a los abanderados por México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Mexico's flag bearer Donovan Carrillo (L) and Mexico's flag bearer Sarah Schleper lead the delegation during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) definió a los abanderados que encabezarán a la Delegación Mexicana en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero. El honor recaerá en dos de las figuras más representativas del deporte invernal nacional: el patinador artístico Donovan Carrillo y la esquiadora alpina Sarah Schleper.

La decisión reconoce trayectorias consolidadas y el impacto que ambos atletas han tenido en la proyección de México dentro de disciplinas tradicionalmente dominadas por potencias extranjeras. Junto a ellos, la representación mexicana estará conformada también por los esquiadores de fondo Regina Martínez y Allan Corona, quienes buscarán dejar huella en una nueva edición olímpica. El COM, encabezado por su presidenta María José Alcalá Izguerra, reiteró su respaldo institucional a los atletas que competirán en Italia.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper fueron designados como abanderados de la Delegación Mexicana.

Donovan Carrillo, originario de Jalisco, llega a Milano-Cortina 2026 como uno de los patinadores artísticos más competitivos del mundo. Esta será su segunda participación olímpica consecutiva, luego de su debut en Beijing 2022, donde se convirtió en el segundo mexicano en competir en esta disciplina y finalizó en la posición 22. Su presencia significó el regreso de México al patinaje artístico olímpico tras tres décadas de ausencia, disciplina que tuvo como antecedentes las participaciones de Ricardo Olavarrieta en Calgary 1988 y Albertville 1992.

/ Segob

El boleto olímpico rumbo a Italia lo obtuvo en un clasificatorio celebrado en China, competencia en la que además subió al podio tras conquistar una medalla de bronce, confirmando su vigencia dentro del circuito internacional.

La atleta confía en su preparación deportiva y en su fe para buscar un resultado histórico.

Por su parte, Sarah Schleper es considerada la máxima exponente del esquí alpino en América Latina. En Milano-Cortina 2026 alcanzará su séptima participación olímpica, una trayectoria que comenzó en Nagano 1998. Nacida en Colorado, Estados Unidos, contrajo matrimonio en 2011 con el mexicano Federico Gaxiola. Tras competir durante varios ciclos olímpicos por Estados Unidos, a partir de Pyeongchang 2018 decidió representar a México, país con el que ha buscado dejar un legado tras su retiro competitivo.

Regina Martínez y Allan Corona representarán a México en esquí de fondo en Milano-Cortina 2026; ella debutará en Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que él llega tras consolidar su carrera en Noruega, ambos con el objetivo de seguir ampliando la presencia mexicana en disciplinas invernales.

Regina Martínez, médica especialista en urgencias, vivirá su debut olímpico en esquí de fondo a los 33 años, mientras que Allan Corona, quien emigró a Noruega para desarrollar su carrera, intentará continuar el camino trazado por Roberto Álvarez, Germán Madrazo y Jonathan Soto. Juntos, encabezados por Carrillo y Schleper, integran una delegación que aspira a seguir ampliando la presencia mexicana en el olimpismo invernal.