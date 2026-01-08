Necaxa presenta a exjugador de Chivas como refuerzo: este sería el motivo de su traspaso

Francisco Méndez, considerado una de las promesas defensivas de la cantera rojiblanca, decide dejar Guadalajara para sumarse al renovado Necaxa y buscar la titularidad en un proyecto que apuesta por talento joven y refuerzos internacionales. (Instagram/ @pajaro_mendez)

El Clausura 2026 inició con movimientos que han sorprendido a los aficionados de la Liga MX. Necaxa, en plena reconstrucción de su plantel, anunció la incorporación de Francisco “El Pájaro” Méndez, defensor de 20 años que hasta hace unas semanas formaba parte de las filas de Chivas.

La noticia generó debate inmediato, pues se trata de un futbolista considerado como una de las promesas de la cantera rojiblanca. La llegada de Méndez a Aguascalientes se da en un contexto de renovación para los Rayos, que han sumado refuerzos internacionales y nacionales con el objetivo de recuperar protagonismo en el torneo.

Así presentó Necaxa a Francisco "El Pájaro" Méndez como su nuevo refuerzo para el Clausura 2026. (X/ @ClubNecaxa)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el motivo de su salida de Guadalajara, un tema que hasta ahora no cuenta con una versión oficial y que se maneja en el terreno de la especulación.

El movimiento inesperado de Méndez

La incorporación de Francisco Méndez tomó por sorpresa a muchos, pues se esperaba que tuviera minutos en el Clausura 2026 con Chivas. En este sentido, Necaxa se habría adelantado al vislumbrar cualidades llamativas del jugador para reforzar su plantel:

Participación previa en la Liga de Expansión con Tapatío.

Presencia en partidos de preparación con el primer equipo.

Partidos disputados con la Selección Mexicana en categorías juveniles.

Necaxa como opción para una titularidad más clara.

La transferencia del defensor de 20 años ocurre sin una versión oficial sobre los motivos de su partida de Chivas. (Instagram/ @pajaro_mendez)

Aunque no existe una confirmación oficial, las especulaciones apuntan a que Méndez habría pedido su salida en la búsqueda de un entorno donde pudiera tener mayor protagonismo.

Posibles razones detrás del traspaso

Las versiones sobre el motivo de su salida se mantienen en el terreno de la especulación, pero varias hipótesis han cobrado fuerza. Su salida ha abierto la puerta a distintas interpretaciones.

El propio Francisco Méndez habría solicitado salir para asegurar continuidad en primera división.

Necaxa ofrece un proyecto que combina experiencia internacional con juventud nacional .

El cuerpo técnico de Chivas no lo tenía contemplado como pieza clave.

El préstamo con opción a compra permite al club mantener abierta la posibilidad de recuperarlo en el futuro.

Así se despidió Tapatío de Francisco Méndez. (X/ @TapatioCD)

En este sentido, las razones parecen responder tanto a la búsqueda de minutos por parte del jugador como a decisiones estratégicas tomadas por el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito dentro de Chivas.

Lo que significa para Necaxa

Para Necaxa, la llegada del “Pájaro” Méndez representa una apuesta estratégica dentro de su proceso de reconstrucción.

Refuerzos internacionales: Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez .

Talento joven nacional: Aquiles Zamora y Francisco Méndez .

Perfil del defensor: formación sólida, experiencia en categorías inferiores y hambre de consolidarse.

La escuadra hidrocálida recibe a Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, quienes ya entrenan bajo las órdenes de Martín Varini. (Especial)

Aún con todas estas incorporaciones, el Clausura 2026 será un reto para los Rayos, ya que llegan con el objetivo de recuperar protagonismo y volver a competir por los puestos de liguilla.