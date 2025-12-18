El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Raúl Jiménez y el Fulham se despiden de la Copa de Inglaterra tras un dramático final ante el Newcastle United. Reuters/Lee Smith

Este 17 de diciembre, el Fulham de Raúl Jiménez quedó fuera de la Copa de Inglaterra tras caer 2-1 ante el Newcastle United en un duelo que se definió en los últimos instantes y que dejó al equipo londinense sin margen de reacción.

El delantero mexicano fue titular y disputó todo el encuentro, en un partido donde su aporte físico y defensivo destacó más que su presencia en el área rival.

El conjunto inglés, que contó con Raúl Jiménez durante todo el partido, suma un nuevo revés en una campaña marcada por la irregularidad. Reuters/Lee Smith

La eliminación llega en un momento complicado para los Cottagers, que también atraviesan una campaña irregular en la Premier League. Con este resultado, Fulham deberá concentrarse por completo en la liga, donde busca alejarse de la zona baja de la tabla.

El partido que al Fulham se le escapó en el último suspiro

El encuentro en St. James’ Park fue intenso desde el inicio. Newcastle abrió el marcador al minuto 10, pero Fulham reaccionó casi de inmediato con una jugada bien construida que terminó en el empate.

A partir de ahí, el partido se volvió parejo y táctico, con los locales controlando la posesión y los visitantes apostando por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

La escuadra de Marco Silva estuvo cerca de forzar los penales, pero un cabezazo en el minuto 92 sentenció la eliminación y obliga al equipo a centrarse en mejorar su campaña en la liga inglesa. Reuters/Lee Smith

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a la definición por penales para avanzar a las semifinales en contra del Manchester City, llegó el golpe definitivo: un remate de cabeza de Lewis Miley en el minuto 92 que dejó al equipo de Marco Silva fuera de la competencia.

La actuación de Raúl Jiménez en el duelo frente al Newcastle

La eliminación, aunque dolorosa, refleja las dificultades que el club ha tenido para cerrar partidos en esta temporada. Por su parte, Raúl Jiménez completó los 90 minutos y tuvo una actuación marcada por el esfuerzo y la disputa física. Sus números reflejan un partido de mucho desgaste:

1 pase clave

12 de 22 pases precisos

4 contribuciones defensivas

2 entradas ganadas

5 de 10 duelos aéreos ganados

El delantero mexicano luchó hasta el último minuto en un partido intenso, pero el gol de Lewis Miley en el tiempo añadido dejó al equipo londinense fuera de la competencia. Reuters/Lee Smith

Aunque no participó directamente en los goles, el mexicano aportó en la presión, en la recuperación y en la generación de espacios. Su rol fue más de apoyo que de finalización, en un partido donde Fulham generó pocas oportunidades claras.

Un semestre irregular para Raúl Jiménez y el Fulham

La eliminación en la Copa de Inglaterra se suma a una campaña complicada en Premier League, donde el equipo se mantiene en la posición 14 de la clasificación. A nivel individual, Jiménez ha tenido un semestre competitivo, con dos goles y dos asistencias en liga, además de un tanto en la copa.

La escuadra londinense no logró reaccionar tras el tanto definitivo de Lewis Miley, por lo que deberá enfocar su atención en mejorar su desempeño en la liga local. Reuters/Paul

El reto ahora será recuperar estabilidad en la liga y encontrar mayor contundencia ofensiva. Jiménez sigue siendo una pieza importante para Marco Silva, y su experiencia será clave para que el Fulham pueda enderezar el rumbo en la segunda mitad de la temporada.