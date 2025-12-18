México Deportes

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

Guardar
Raúl Jiménez y el Fulham
Raúl Jiménez y el Fulham se despiden de la Copa de Inglaterra tras un dramático final ante el Newcastle United. Reuters/Lee Smith

Este 17 de diciembre, el Fulham de Raúl Jiménez quedó fuera de la Copa de Inglaterra tras caer 2-1 ante el Newcastle United en un duelo que se definió en los últimos instantes y que dejó al equipo londinense sin margen de reacción.

El delantero mexicano fue titular y disputó todo el encuentro, en un partido donde su aporte físico y defensivo destacó más que su presencia en el área rival.

El conjunto inglés, que contó
El conjunto inglés, que contó con Raúl Jiménez durante todo el partido, suma un nuevo revés en una campaña marcada por la irregularidad. Reuters/Lee Smith

La eliminación llega en un momento complicado para los Cottagers, que también atraviesan una campaña irregular en la Premier League. Con este resultado, Fulham deberá concentrarse por completo en la liga, donde busca alejarse de la zona baja de la tabla.

El partido que al Fulham se le escapó en el último suspiro

El encuentro en St. James’ Park fue intenso desde el inicio. Newcastle abrió el marcador al minuto 10, pero Fulham reaccionó casi de inmediato con una jugada bien construida que terminó en el empate.

A partir de ahí, el partido se volvió parejo y táctico, con los locales controlando la posesión y los visitantes apostando por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

La escuadra de Marco Silva
La escuadra de Marco Silva estuvo cerca de forzar los penales, pero un cabezazo en el minuto 92 sentenció la eliminación y obliga al equipo a centrarse en mejorar su campaña en la liga inglesa. Reuters/Lee Smith

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a la definición por penales para avanzar a las semifinales en contra del Manchester City, llegó el golpe definitivo: un remate de cabeza de Lewis Miley en el minuto 92 que dejó al equipo de Marco Silva fuera de la competencia.

La actuación de Raúl Jiménez en el duelo frente al Newcastle

La eliminación, aunque dolorosa, refleja las dificultades que el club ha tenido para cerrar partidos en esta temporada. Por su parte, Raúl Jiménez completó los 90 minutos y tuvo una actuación marcada por el esfuerzo y la disputa física. Sus números reflejan un partido de mucho desgaste:

  • 1 pase clave
  • 12 de 22 pases precisos
  • 4 contribuciones defensivas
  • 2 entradas ganadas
  • 5 de 10 duelos aéreos ganados
El delantero mexicano luchó hasta
El delantero mexicano luchó hasta el último minuto en un partido intenso, pero el gol de Lewis Miley en el tiempo añadido dejó al equipo londinense fuera de la competencia. Reuters/Lee Smith

Aunque no participó directamente en los goles, el mexicano aportó en la presión, en la recuperación y en la generación de espacios. Su rol fue más de apoyo que de finalización, en un partido donde Fulham generó pocas oportunidades claras.

Un semestre irregular para Raúl Jiménez y el Fulham

La eliminación en la Copa de Inglaterra se suma a una campaña complicada en Premier League, donde el equipo se mantiene en la posición 14 de la clasificación. A nivel individual, Jiménez ha tenido un semestre competitivo, con dos goles y dos asistencias en liga, además de un tanto en la copa.

La escuadra londinense no logró
La escuadra londinense no logró reaccionar tras el tanto definitivo de Lewis Miley, por lo que deberá enfocar su atención en mejorar su desempeño en la liga local. Reuters/Paul

El reto ahora será recuperar estabilidad en la liga y encontrar mayor contundencia ofensiva. Jiménez sigue siendo una pieza importante para Marco Silva, y su experiencia será clave para que el Fulham pueda enderezar el rumbo en la segunda mitad de la temporada.

Temas Relacionados

Raúl JiménezFulhamPremier LeagueMarco Silvamexico-deportes

Más Noticias

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

El exdirector técnico uruguayo revive la presión, la conexión con la hinchada y el significado de los logros obtenidos durante su ciclo en el club

Vicente Sánchez recuerda con tristeza

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

El emblemático luchador aseguró estar listo para retomar sus actividades en el cuadrilátero tras superar las secuelas que le dejó un incidente vial

Blue Demon Jr. confirma que

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

El torneo en Norteamérica marca un antes y un después en la historia del fútbol con la mayor bolsa de incentivos jamás vista

Cuántos millones ganará la Selección

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

La directiva universitaria evalúa alternativas para reforzar su plantel en el Clausura 2026

Sebastián Córdova podría llegar a

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026

El seleccionado Sub-20 se convierte en el primer refuerzo auriazul, en un mercado donde buscarán retomar el protagonismo en la Liga MX

Pumas presenta oficialmente a César
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba “El Yeicob”, socio

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro habla de las

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

DEPORTES

Vicente Sánchez recuerda con tristeza

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026