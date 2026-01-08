Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS (Captura IG// REUTERS/Raquel Cunha)

Luego de que la Banda MS confirmó la muerte de su tecladista, Gerson Leos, la comunidad artística se unió a la pena por la repentina partida del músico. En medio del duelo que atravesó la banda sinaloense, el club América se solidarizó con la agrupación y dedicó un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, América compartió una postura sobre el fallecimiento de Gerson Leos y dedicó palabras de consuelo a sus familiares y amigos. Y es que, la agrupación de Mazatlán, Sinaloa, se volvió un referente de la afición americanista, en especial durante los torneos en los que consolidaron el tricampeonato.

"Todos los que integramos el Club América lamentamos profundamente el fallecimiento de Gerson Leos, miembro de una banda amiga del Club.Nuestras condolencias a sus seres queridos“, fue el mensaje de las Águilas.

América lamentó la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS (X/ @ClubAmerica)

“Mi mayor anhelo”, himno del americanismo durante el tricampeonato

La afición empezó a adoptar la canción “Mi mayor anhelo” como un símbolo y amuleto de suerte para sus partidos de local. A partir del Apertura 2024, la Banda MS ha acompañado cada partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, periodo en el que se notó un incremento en la presencia de aficionados.

Este fenómeno también coincidió con la salida de Cruz Azul de ese recinto en el Clausura 2025, ahora decorado con los colores de los azulcremas, lo que ha fortalecido el sentido de pertenencia entre los seguidores del equipo. Durante la dirección de André Jardine y en pleno camino hacia el tricampeonato, “Mi mayor anhelo” fue el himno de la afición, aunque su vínculo con el club todavía no era tan fuerte como ahora.

La canción de la agrupación sinaloense se ha convertido en una especie de amuleto: cada vez que suena en el vestidor o en el estadio, el equipo no ha sufrido ninguna eliminación, y el propio plantel la ha adoptado como parte de sus rituales previos a los partidos. Además, cuando consumaron el tricampeonato, la Banda MS fue invitada y dio un concierto junto con el club y la afición.

Los vocalistas de la Banda MS estuvieron presentes en el medio tiempo de la final para cantar "Mi Mayor Anhelo" Credito: Infobae

Gerson Leos, de la Banda MS, fallece inesperadamente

El repentino fallecimiento de Gerson Leos, conocido tecladista de la Banda MS, en Mazatlán, Sinaloa, estremeció al ámbito del regional mexicano. La noticia se difundió mientras la agrupación prepara su ambiciosa gira internacional “Somos MS Tour 2026”, con presentaciones que incluyen la Monumental Plaza de Toros México el 23 de mayo y un arranque programado para el 31 de enero en Monterrey, además de dos conciertos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El grupo de Sergio Lizárraga anunció el fallecimiento mediante sus cuentas oficiales y compartió un mensaje que resume el sentir colectivo: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino”, publicó la Banda MS en su declaración, acompañada de una imagen de homenaje.

El músico Gerson Leos fallece tras sufrir un infarto mientras jugaba béisbol en Mazatlán, según confirmaron fuentes cercanas al entorno musical (IG)

En las últimas horas, la comunidad artística y los fanáticos han difundido innumerables mensajes de despedida, compartiendo recuerdos y materiales de archivo en redes sociales. Desde plataformas como X, Facebook e Instagram, los admiradores destacaron la influencia de Gerson Leos dentro de la Banda MS, resaltando su contribución al desarrollo del distintivo sonido de la agrupación con frases como: “Descansa en paz, Gerson” y “Gracias por tu música”. El entorno musical también se ha hecho eco del vacío que deja su partida, a la vez que exalta su profesionalismo y el aprecio que generó entre colegas y seguidores.