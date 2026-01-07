México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

El fallecimiento del músico en Mazatlán, Sinaloa, causó una ola de mensajes de cariño, dejando un vacío profundo entre seguidores de la Banda MS y toda la escena artística que reconoció su legado musical

Guardar
La muerte de Gerson Leos,
La muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, conmociona al regional mexicano y provoca luto entre fanáticos y colegas (IG)

El fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, sacudió a la comunidad del regional mexicano y generó una oleada de mensajes de condolencias en redes sociales.

La muerte de Leos, ocurrida de manera repentina mientras jugaba béisbol en Mazatlán, Sinaloa, no solo conmueve a los seguidores de la agrupación sino que reactualiza la fragilidad de la vida para quienes forman parte del mundo artístico.

Desde diferentes partes del país, fanáticos y colegas han dejado en claro el vacío que deja su partida en una de las bandas más influyentes de México.

El anuncio de Banda MS en sus redes sociales dio cuenta de la conmoción dentro del grupo:

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino”, escribieron junto a una imagen homenaje.

Gerson Leos formó parte de
Gerson Leos formó parte de una de las etapas clave en la consolidación de Banda MS como referente de la música regional mexicana (IG)

El grupo no ha hecho públicas hasta ahora las fechas de servicios funerarios ni informó sobre la posibilidad de realizar un homenaje, aunque los seguidores han comenzado a compartir fotografías y videos de sus presentaciones pasadas.

En las últimas horas, la noticia del fallecimiento de Leos circuló por redes sociales y medios locales, según confirma información difundida por personas del entorno musical y fuentes del medio artístico.

El músico participaba en un partido en los campos Sarabia de Mazatlán cuando sufrió un infarto fulminante. Pese a que fue atendido de inmediato, el episodio resultó fatal y no se han difundido detalles médicos adicionales.

Le sobreviven sus hijos, tres pequeños que también disfrutaban el deporte junto a su padre.

Un músico reconocido en el regional mexicano

Los seguidores recalcaron que Gerson Leos fue una pieza importante dentro de la Banda MS, destacando su talento y el papel que jugó en el desarrollo del sonido característico de la agrupación.

Gerson Leos practicaba béisbol de
Gerson Leos practicaba béisbol de manera habitual (IG)

El impacto fue inmediato: mensajes con frases como “Descansa en paz, Gerson” y “Gracias por tu música” inundaron plataformas como X, Facebook e Instagram. Los seguidores recalcaron que Gerson Leos fue una pieza importante dentro de la Banda MS, destacando su talento y el papel que jugó en el desarrollo del sonido característico de la agrupación.

Gerson Leos integró una de las formaciones clave de la agrupación sinaloense, que se consolidó en dos décadas como un referente de la música regional mexicana. Aunque mantenía un perfil bajo fuera del escenario, era ampliamente estimado por colegas y fanáticos gracias a su profesionalismo y compromiso.

Una tragedia antes de una ambiciosa gira para Banda MS

La muerte de Leos ocurre mientras Banda MS prepara una de sus giras más ambiciosas. La agrupación confirmó su presentación en la Monumental Plaza de Toros México el 23 de mayo de 2026, como parte de la gira internacional “Somos MS Tour 2026”.

El músico Gerson Leos fallece
El músico Gerson Leos fallece tras sufrir un infarto mientras jugaba béisbol en Mazatlán, según confirmaron fuentes cercanas al entorno musical (IG)

La gira comenzará el 31 de enero en Monterrey, y sumará dos fechas en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, integrando paradas en México y Estados Unidos. Según información extraoficial, la venta de boletos para el concierto en la Ciudad de México inicia el 15 de enero a través de Superboletos.com.

Temas Relacionados

Banda MSGerson LeosMazatlánSinaloaRegional MexicanoBandamexico-entretenimiento

Más Noticias

Suprema Corte determina que las protestas no necesitan autorización previa

El tribunal resalta que las autoridades no pueden condicionar la realización de manifestaciones ni sancionar actos espontáneos por la ausencia de avisos

Suprema Corte determina que las

¿Qué se debe hacer con los muñequitos de plástico de la Rosca de Reyes?

Cada 6 de enero, los mexicanos llevan a cabo esta deliciosa tradición

¿Qué se debe hacer con

Beca Rita Cetina 2026: Tips durante el registro de enero para alumnos de primaria

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria este mes para que alumnos de primaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2026: Tips

Alcaldía Benito Juárez de CDMX destaca ‘saldo blanco’ durante operativo navideño

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, destacó el operativo “Navidad Segura Blindar BJ360° 2025”

Alcaldía Benito Juárez de CDMX

Resultados Sorteo Especial 308 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 6 de enero 2026

Quienes cuenten con algún cachito premiado pueden reclamar su premio tanto en los centros de venta autorizados como en el edificio de la Lotería Nacional ubicado en Ciudad de México

Resultados Sorteo Especial 308 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinaron a más de 340

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Andrés Johnson por

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Jay de la Cueva recuerda cuando suplió a Alex Lora y El Tri a sus 6 años: “Me subí a tocar”

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de Stranger Things en México?

DEPORTES

Robert Morales se convertiría en

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

Este es el club que estaría negociando con Cruz Azul el fichaje de Mateusz Bogusz