Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

La muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, conmociona al regional mexicano y provoca luto entre fanáticos y colegas (IG)

El fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, sacudió a la comunidad del regional mexicano y generó una oleada de mensajes de condolencias en redes sociales.

La muerte de Leos, ocurrida de manera repentina mientras jugaba béisbol en Mazatlán, Sinaloa, no solo conmueve a los seguidores de la agrupación sino que reactualiza la fragilidad de la vida para quienes forman parte del mundo artístico.

Desde diferentes partes del país, fanáticos y colegas han dejado en claro el vacío que deja su partida en una de las bandas más influyentes de México.

El anuncio de Banda MS en sus redes sociales dio cuenta de la conmoción dentro del grupo:

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino”, escribieron junto a una imagen homenaje.

Gerson Leos formó parte de una de las etapas clave en la consolidación de Banda MS como referente de la música regional mexicana (IG)

El grupo no ha hecho públicas hasta ahora las fechas de servicios funerarios ni informó sobre la posibilidad de realizar un homenaje, aunque los seguidores han comenzado a compartir fotografías y videos de sus presentaciones pasadas.

En las últimas horas, la noticia del fallecimiento de Leos circuló por redes sociales y medios locales, según confirma información difundida por personas del entorno musical y fuentes del medio artístico.

El músico participaba en un partido en los campos Sarabia de Mazatlán cuando sufrió un infarto fulminante. Pese a que fue atendido de inmediato, el episodio resultó fatal y no se han difundido detalles médicos adicionales.

Le sobreviven sus hijos, tres pequeños que también disfrutaban el deporte junto a su padre.

Un músico reconocido en el regional mexicano

Los seguidores recalcaron que Gerson Leos fue una pieza importante dentro de la Banda MS, destacando su talento y el papel que jugó en el desarrollo del sonido característico de la agrupación.

Gerson Leos practicaba béisbol de manera habitual (IG)

Gerson Leos integró una de las formaciones clave de la agrupación sinaloense, que se consolidó en dos décadas como un referente de la música regional mexicana. Aunque mantenía un perfil bajo fuera del escenario, era ampliamente estimado por colegas y fanáticos gracias a su profesionalismo y compromiso.

Una tragedia antes de una ambiciosa gira para Banda MS

La muerte de Leos ocurre mientras Banda MS prepara una de sus giras más ambiciosas. La agrupación confirmó su presentación en la Monumental Plaza de Toros México el 23 de mayo de 2026, como parte de la gira internacional “Somos MS Tour 2026”.

El músico Gerson Leos fallece tras sufrir un infarto mientras jugaba béisbol en Mazatlán, según confirmaron fuentes cercanas al entorno musical (IG)

La gira comenzará el 31 de enero en Monterrey, y sumará dos fechas en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, integrando paradas en México y Estados Unidos. Según información extraoficial, la venta de boletos para el concierto en la Ciudad de México inicia el 15 de enero a través de Superboletos.com.