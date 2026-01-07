México Deportes

Atlético de San Luis vs. Tigres: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

El conjunto universitario iniciará el semestre con siete bajas confirmadas y sin refuerzos oficiales anunciados hasta el momento

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX pone en marcha su primera jornada este fin de semana y uno de los encuentros que marca el arranque es la visita de Tigres al Atlético de San Luis.

El duelo representa el debut de ambos equipos en el certamen y el inicio de un nuevo semestre para el conjunto universitario, que llega con cambios importantes en su plantel y en su estructura deportiva.

Tigres inicia el Clausura 2026 con bajas y sin refuerzos confirmados

Guido Pizarro. (REUTERS/Daniel Becerril)
Guido Pizarro. (REUTERS/Daniel Becerril)

Tigres comenzará el torneo bajo la dirección de Guido Pizarro, quien afronta su segundo semestre al frente del equipo tras su retiro como jugador.

El conjunto felino cerró el Apertura 2025 con una racha de 13 partidos sin derrota, rendimiento que lo consolidó como uno de los equipos más consistentes del semestre anterior.

Para este inicio de torneo, el club confirmó un total de siete bajas. Entre ellas destaca la salida de Javier Aquino, quien concluyó una etapa de una década con la institución.

A la lista se suman Sebastián Córdova, Eduardo Tercero, Leonardo Flores, Eugenio Pizzuto, Bernardo Parra y Tapia.

Hasta el momento, Tigres no ha anunciado incorporaciones oficiales de cara al Clausura 2026, por lo que el cuerpo técnico ha trabajado con el plantel disponible durante una pretemporada corta.

Fecha, horario y transmisión del Atlético de San Luis vs. Tigres

Cruz Azul avanza en negociaciones
Cruz Azul avanza en negociaciones por Eduardo Águila. (Instagram/ @eduardoac02)

El partido entre Atlético de San Luis y Tigres está programado para el domingo 11 de enero en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de ESPN, así como en las plataformas de Disney+ y Premium, opciones mediante las cuales los aficionados podrán seguir el debut de ambos equipos en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Temas Relacionados

Atlético de San LuisTigres UANLLiga MXClausura 2026Joranada 1mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Orgullo mexicano: Katia Itzel García es elegida entre las mejores árbitras del mundo

La IFFHS volvió a colocar a la silbante mexicana en el Top 10 global, siendo la única representante de la Concacaf

Orgullo mexicano: Katia Itzel García

Ignacio Rivero es presentado como nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana

El ex capitán de Cruz Azul se despide de la afición y vuelve a la frontera después de cinco años en el conjunto celeste

Ignacio Rivero es presentado como

Canelo Álvarez reaparece y anticipa su regreso al ring con un video: ¿cuándo volverá a pelear?

Tras su derrota ante Terence Crawford en 2025, no existe confirmación sobre su próximo rival ni fecha oficial para su retorno

Canelo Álvarez reaparece y anticipa

Fulham vs Chelsea: dónde ver el juego de Raúl Jiménez en México

El Lobo de Tepeji busca seguir haciendo historia y aportar al equipo para alcanzar puestos europeos

Fulham vs Chelsea: dónde ver

Henry Martín no estaría disponible para el debut del América en el Clausura 2026 ante Xolos

El delantero mantiene un proceso de recuperación tras un semestre marcado por lesiones, incluida una inactividad prolongada desde septiembre

Henry Martín no estaría disponible
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy conmueve tras video

Pati Chapoy conmueve tras video de su reencuentro con la hija del fallecido Daniel Bisogno: “Tiene su cara”

Dwayne Johnson recuerda el inolvidable día que conoció a Guillermo del Toro: “Gracias por ser tan bueno conmigo”

Sofía Rivera Torres presume sus lujosas vacaciones en Europa junto a su hijastra Andrea Videgaray

Patricio ‘N’ asegura que los hombres ‘no tienen protección’ ante denuncias falsas: “Estamos vulnerables”

La razón por la que Luis Miguel jamás quiso regresar a ‘Siempre en domingo’ pese a su cariño por Raúl Velasco

DEPORTES

“Siempre está”: Julio César Chávez

“Siempre está”: Julio César Chávez Jr. encuentra fuerza en su padre para volver al boxeo tras deportación en EEUU

Orgullo mexicano: Katia Itzel García es elegida entre las mejores árbitras del mundo

Ignacio Rivero es presentado como nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana

Canelo Álvarez reaparece y anticipa su regreso al ring con un video: ¿cuándo volverá a pelear?

Fulham vs Chelsea: dónde ver el juego de Raúl Jiménez en México