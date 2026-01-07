Atlético de San Luis vs. Tigres: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX pone en marcha su primera jornada este fin de semana y uno de los encuentros que marca el arranque es la visita de Tigres al Atlético de San Luis.

El duelo representa el debut de ambos equipos en el certamen y el inicio de un nuevo semestre para el conjunto universitario, que llega con cambios importantes en su plantel y en su estructura deportiva.

Tigres inicia el Clausura 2026 con bajas y sin refuerzos confirmados

Tigres comenzará el torneo bajo la dirección de Guido Pizarro, quien afronta su segundo semestre al frente del equipo tras su retiro como jugador.

El conjunto felino cerró el Apertura 2025 con una racha de 13 partidos sin derrota, rendimiento que lo consolidó como uno de los equipos más consistentes del semestre anterior.

Para este inicio de torneo, el club confirmó un total de siete bajas. Entre ellas destaca la salida de Javier Aquino, quien concluyó una etapa de una década con la institución.

A la lista se suman Sebastián Córdova, Eduardo Tercero, Leonardo Flores, Eugenio Pizzuto, Bernardo Parra y Tapia.

Hasta el momento, Tigres no ha anunciado incorporaciones oficiales de cara al Clausura 2026, por lo que el cuerpo técnico ha trabajado con el plantel disponible durante una pretemporada corta.

Fecha, horario y transmisión del Atlético de San Luis vs. Tigres

El partido entre Atlético de San Luis y Tigres está programado para el domingo 11 de enero en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de ESPN, así como en las plataformas de Disney+ y Premium, opciones mediante las cuales los aficionados podrán seguir el debut de ambos equipos en la Jornada 1 del Clausura 2026.