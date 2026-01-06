Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

El Clausura 2026 iniciará este viernes 9 de enero (X@LigaBBVAMX)

El inicio del Clausura 2026 en la Liga MX marca una nueva etapa para los clubes mexicanos. El campeonato anterior tuvo como protagonista nuevamente al Toluca, que logró el bicampeonato y ahora comenzará la defensa de su corona.

Las emociones regresan a las canchas este fin de semana, con la programación de la jornada 1 desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de enero. Durante estos tres días, los equipos saltarán al campo para dar el primer paso en una temporada que promete cambios y sorpresas.

Asimismo, cabe mencionar que las opciones para seguir los encuentros serán variadas. Algunos partidos llegarán a los hogares mexicanos a través de televisión abierta, mientras que otros se podrán ver únicamente por TV de paga o en plataformas de streaming. Esta diversidad en la transmisión permite que cada aficionado elija cómo y dónde disfrutar los duelos.

Turco Mohamed revela el plan para buscar el tricampeonato como el América (REUTERS/Henry Romero)

¿Qué partidos de la jornada 1 del Clausura 2026 serán transmitidos por televisión abierta?

El Canal de las Estrellas transmitirá los duelos entre Monterrey y Toluca, así como el de Pumas frente a Querétaro, correspondientes a la jornada 1 del Clausura 2026. Por su parte, el partido entre Mazatlán y Juárez podrá verse a través del Canal 7.

Mazatlán vs Juárez | viernes 9 de enero de 2026 a las 19:00 horas | transmisión por Azteca 7, Fox y Fox One.

Monterrey vs Toluca | sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 horas | transmisión por el canal de las estrellas, TUDN y ViX Premium.

Pumas vs Querétaro | domingo 11 de enero de 2026 a las 12:00 horas | transmisión por el canal de las estrellas, TUDN y ViX Premium.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Tigres UANL players look dejected during the shoot-out REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Qué partidos de la fecha 1 van por TV de paga o plataformas streaming?

Por otra parte, los partidos de Tijuana vs América, Atlas vs Puebla, Chivas vs Pachuca, León vs Cruz Azul, Santos vs Necaxa irán por plataformas streaming como Fox One, ViX Premium o Prime Video, mientras que el Atlético San Luis vs Tigres se podrá sintonizar también por televisión de paga por ESPN 2.

Tijuana vs América | viernes 9 de enero de 2026 a las 21:00 horas | transmisión por Fox One.

Atlas vs Puebla | viernes 9 de enero de 2026 a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium.

Chivas vs Pachuca | sábado 10 de enero de 2026 a las 17:00 horas | transmisión por Pirme Video.

León vs Cruz Azul | sábado 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.

Santos vs Necaxa | sábado 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium.

Atlético San Luis vs Tigres | domingo 11 de enero de 2026 a las 19:00 horas | transmisión por ESPN 2, Disney + y ViX Premium.

La Liga MX volverá este fin de semana tras la pausa debido a la fecha FIFA y habrá algunos encuentros que se podrán ver por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo llegan los equipos a la jornada 1 del Clausura 2026?

La expectativa marca el inicio del torneo con los 18 equipos en competencia. Mientras la mayoría de los clubes mantienen en reserva sus verdaderas capacidades, algunos conjuntos han hecho notar sus intenciones desde el mercado de fichajes.

Cruz Azul y Toluca se encuentran entre los equipos que más han sacudido la pretemporada, tras realizar incorporaciones de peso para fortalecer sus plantillas. Estas decisiones han despertado interés entre los aficionados y analistas, quienes observan de cerca cómo las nuevas incorporaciones podrían modificar el rumbo de la competencia.

La incógnita sobre el rendimiento real de cada equipo se mantendrá al menos hasta que transcurran varias jornadas, cuando la cancha comience a mostrar los resultados de las apuestas realizadas durante el receso.